北科大EMBA愛樂社慈善音樂會　療育人心募款幫助弱勢

▲北科大EMBA愛樂社，舉辦音樂會募款幫助弱勢。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／綜合報導

國立臺北科技大學管理學院EMBA愛樂社16日在國際會議廳B2舉辦慈善音樂會，現場除惠明盲校合唱團帶來優美歌聲外，並邀請知名網紅「雪碧」、網路歌手黎上豪、陳甜芯表演。現場還發放100台助聽器，免費讓現場有需要的民眾，可以聽到美妙的音樂及歌聲。

本次活動主辦EMBA愛樂社社長許有龍表示，每年聖誕節前夕，都會由EMBA全體學長姐練習合唱團、烏克麗麗等相關樂器表演，並募款來協助社會需要幫忙的團體及學校。並且特邀請經營管理系所友會副理事長蔡耀德特別擔任本次活動總召集人，另外邀請百大MVP得獎人楊淑杏擔任本次執行長，規劃整體活動計畫。

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▲惠明盲校合唱團到場帶來優美歌聲。（圖／記者陸運陞翻攝）

許有龍說，現場除了活動中還邀請知名網紅藝人雪碧、網紅主持人梁布丁、藝人歌手黎上豪、網紅歌手陳甜芯來出席與演出，還邀請心傳愛關懷協會副理事長謝尊宇、千杯覺醒董事長翁鐳洛的參與，一起推動公益的善行。

許有龍強調，每個公益單位都是一種感人的故事，希望社會有心人士多多支持。特別感謝各位學長、姐無私捐助金額，讓台中惠明盲校、國立苗栗特殊教育學校、中華藝家公益協會這三個單位一起幫助弱勢族群，期待明年會更好的公益活動。

▲本次慈善音樂會，特別邀請網紅雪碧及網路歌手到場表演。（圖／記者陸運陞翻攝）