天主教單國璽基金會十週年音樂會　千人見證愛的時刻

▲單樞機主教百歲冥誕暨天主教單國璽基金會十週年音樂會大合照。（圖／天主教單國璽基金會提供，下同）



生活中心／綜合報導

單樞機百歲冥誕暨天主教單國璽基金會成立滿十週年，以「活出愛」為主題，12月4日在高雄市文化中心至德堂舉行，邀請金曲歌王許富凱、金曲天后阿爆、道明中學合唱團、佛光南屏合唱團等等共同獻唱，以悠揚的樂聲緬懷單樞機活出愛的典範，活動超過千人參與，一同見證愛的時刻。

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▲引言人合影，由左至右分別為：基金會執行長鄧世雄、董事杜勇雄神父、董事長劉振忠總。



「天主教單國璽基金會十週年音樂會」由天主教高雄教區、天主教高雄教區教友傳教協進會、富邦人壽、佛光山、國際佛光會、中興保全、國產建材實業、定利企管顧問股份有限公司、日月光共同辦理，由明誠中學附設雙語小學合唱團開場，在音韻悠揚的歌聲環繞下，引領全場聽眾一起緬懷單樞機。

▲佛光山副住持慧倫法師(左三)致贈星雲大師墨寶卷軸「雲水自在 祥和歡喜」。



天主教高雄教區總主教暨「天主教單國璽基金會」董事長劉振忠表示，「單樞機的謙卑，他的溫暖、熱忱、信仰，一生影響了太多人。今天是基金會十週年紀念，也是為我們留下慈善家、教育家、宗教家典範的單樞機的百歲冥誕紀念，讓我們一同感恩慶祝，並祈求天主看顧世界上的弱勢族群，讓我們一起活出愛」。之後，由道明中學合唱團演唱搭配單樞機生平的影音，其生平點滴感動現場無數聽眾。

▲金曲歌王「許富凱」。



天主教單國璽基金會執行長鄧世雄透露，單樞機主教生前有一個願望，即是要成立基金會，關懷更多的弱勢族群、培育更多的青少年，為社會服務，同時透過宗教的力量，讓更多人了解人生的意義「活出愛」。鄧世雄也提到，在前副總統連戰先生的協助下，有14位企業家被單樞機主教的言行和精神所感動，願意慷慨捐款，成為基金會的發起人，儘管在基金會完成立案程序時單樞機已離世三個月，基金會仍努力實踐單樞機的理念。

▲金曲天后「阿爆」。



金曲歌王許富凱傾情獻唱，在其身後的電視牆呈現了基金會歷年來所辦理的各式活動，伴隨溫暖動人的歌聲，在場各位彷彿身歷其境，感受著基金會的服務點滴，盼能激發更多人參與公益事業的動力。最後在劉振忠的降福下，為現場與會貴賓祈福，並由阿爆與泰武國中歌謠隊合唱其成名曲「thank you」，感恩10年來陪伴天主教單國璽基金會成長的所有恩人、志工，為音樂會劃下完美句點。

▼單國璽基金會董監事和表演者泰武國中歌謠隊溫馨謝幕。

