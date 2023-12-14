　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天主教單國璽基金會十週年音樂會　千人見證愛的時刻

▲單樞機主教百歲冥誕暨天主教單國璽基金會十週年音樂會。（圖／天主教單國璽基金會提供）

▲單樞機主教百歲冥誕暨天主教單國璽基金會十週年音樂會大合照。（圖／天主教單國璽基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

單樞機百歲冥誕暨天主教單國璽基金會成立滿十週年，以「活出愛」為主題，12月4日在高雄市文化中心至德堂舉行，邀請金曲歌王許富凱、金曲天后阿爆、道明中學合唱團、佛光南屏合唱團等等共同獻唱，以悠揚的樂聲緬懷單樞機活出愛的典範，活動超過千人參與，一同見證愛的時刻。

▲單樞機主教百歲冥誕暨天主教單國璽基金會十週年音樂會。（圖／天主教單國璽基金會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲引言人合影，由左至右分別為：基金會執行長鄧世雄、董事杜勇雄神父、董事長劉振忠總。

「天主教單國璽基金會十週年音樂會」由天主教高雄教區、天主教高雄教區教友傳教協進會、富邦人壽、佛光山、國際佛光會、中興保全、國產建材實業、定利企管顧問股份有限公司、日月光共同辦理，由明誠中學附設雙語小學合唱團開場，在音韻悠揚的歌聲環繞下，引領全場聽眾一起緬懷單樞機。

▲單樞機主教百歲冥誕暨天主教單國璽基金會十週年音樂會。（圖／天主教單國璽基金會提供）

▲佛光山副住持慧倫法師(左三)致贈星雲大師墨寶卷軸「雲水自在 祥和歡喜」。

天主教高雄教區總主教暨「天主教單國璽基金會」董事長劉振忠表示，「單樞機的謙卑，他的溫暖、熱忱、信仰，一生影響了太多人。今天是基金會十週年紀念，也是為我們留下慈善家、教育家、宗教家典範的單樞機的百歲冥誕紀念，讓我們一同感恩慶祝，並祈求天主看顧世界上的弱勢族群，讓我們一起活出愛」。之後，由道明中學合唱團演唱搭配單樞機生平的影音，其生平點滴感動現場無數聽眾。

▲單樞機主教百歲冥誕暨天主教單國璽基金會十週年音樂會。（圖／天主教單國璽基金會提供）

▲金曲歌王「許富凱」。

天主教單國璽基金會執行長鄧世雄透露，單樞機主教生前有一個願望，即是要成立基金會，關懷更多的弱勢族群、培育更多的青少年，為社會服務，同時透過宗教的力量，讓更多人了解人生的意義「活出愛」。鄧世雄也提到，在前副總統連戰先生的協助下，有14位企業家被單樞機主教的言行和精神所感動，願意慷慨捐款，成為基金會的發起人，儘管在基金會完成立案程序時單樞機已離世三個月，基金會仍努力實踐單樞機的理念。

▲單樞機主教百歲冥誕暨天主教單國璽基金會十週年音樂會。（圖／天主教單國璽基金會提供）

▲金曲天后「阿爆」。

金曲歌王許富凱傾情獻唱，在其身後的電視牆呈現了基金會歷年來所辦理的各式活動，伴隨溫暖動人的歌聲，在場各位彷彿身歷其境，感受著基金會的服務點滴，盼能激發更多人參與公益事業的動力。最後在劉振忠的降福下，為現場與會貴賓祈福，並由阿爆與泰武國中歌謠隊合唱其成名曲「thank you」，感恩10年來陪伴天主教單國璽基金會成長的所有恩人、志工，為音樂會劃下完美句點。

▼單國璽基金會董監事和表演者泰武國中歌謠隊溫馨謝幕。

▲單樞機主教百歲冥誕暨天主教單國璽基金會十週年音樂會。（圖／天主教單國璽基金會提供）

ET快訊
桃園追車「狂砸賓士」！他被留原地　網笑噴：還沒上車啊
6大學「確定退場」！　近6萬名學生走光
快訊／陸軍564旅官兵寢室起火　初判「行動電源釀災」
相驗結果曝！孝子捅死臥床母　胸部3刀奪命：媽媽不痛了
Netflix上半年「TOP 10熱門影集」出爐！
日人夫「嘿咻台妹150次」還拍私處照　正宮跨海怒告
快訊／陸軍裝甲564旅起火！　營區庫房燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！展出25天：創造全新感動

北台灣低溫近寒流等級！周末急凍、下周更冷剩10度　迎雪時間曝

防電纜掉落國道奪命憾事！台電施工需擴大申請範圍、電眼監控

天主教單國璽基金會十週年音樂會　千人見證愛的時刻

6大學「確定退場」！近6萬名學生走光　這間負債5000萬陷財務危機

不止基花東！油污入侵宜蘭頭城海岸　大里海蝕平台也遭殃

台鐵區間車沒開門！「旅客等10秒後」列車又啟動了　出包原因曝

網拍被詐15萬！工程師曝「假買家4步驟」騙倒他　哀嘆：非常丟臉

Netflix首公開收視報告！　2023上半年熱門影集TOP 10出爐

男友偷載女生回家！跟兄弟「噁心對話」她看傻　眾人秒勸分

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

為何婚後不想跟婆家住？

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

婚禮請頑童當嘉賓金曲連發　賓客台前超嗨！根本演唱會

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！展出25天：創造全新感動

北台灣低溫近寒流等級！周末急凍、下周更冷剩10度　迎雪時間曝

防電纜掉落國道奪命憾事！台電施工需擴大申請範圍、電眼監控

天主教單國璽基金會十週年音樂會　千人見證愛的時刻

6大學「確定退場」！近6萬名學生走光　這間負債5000萬陷財務危機

不止基花東！油污入侵宜蘭頭城海岸　大里海蝕平台也遭殃

台鐵區間車沒開門！「旅客等10秒後」列車又啟動了　出包原因曝

網拍被詐15萬！工程師曝「假買家4步驟」騙倒他　哀嘆：非常丟臉

Netflix首公開收視報告！　2023上半年熱門影集TOP 10出爐

男友偷載女生回家！跟兄弟「噁心對話」她看傻　眾人秒勸分

朴敘俊「寄生防彈V家2個月」！韓劇男神親做蛋糕　7年感情是他主動

台南3間新開飯店懶人包！頂樓觀景台看夕照　走路就到國華街開吃

油輪設密艙走私菸+香菇！市值2.5億　海巡直搗高雄港船廠攔截

年末壓軸好運來了！「3生肖」拉尾盤　財運旺到擋不住

裕隆假球風爆後正式亮相　補進名將之子東方譯慷、楊承翰

他見「超商微波爐」想買回家　網一查價格驚呼：沒用20年回不了本

《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！展出25天：創造全新感動

關懷弱勢　李啓維：結合社會善眾齊做愛心助憨星　

女業務穿「光腿神器」半個月　雙腳嚴重水腫！醫示警：再穿要手術

《華北船王賀仁菴》贈書基隆圖書館　謝國樑：讓歷史結合觀光

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

生活熱門新聞

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

Cheap要求追回獎項　呂秋遠：憑什麼？

全台夏轉冬！周末濕冷急降溫　下周更強挑戰寒流

骨灰罈紅茶輸了！好市多「1神物」秒篡位

行人斑馬線等紅燈　駕駛：誰敢過

好市多1甜點「史上最好吃」！會員推：孩子很愛

12星座2024年運勢分析！射手不努力就過爽爽

去日本搭電車「做1行為」是挑釁！小心會被打

2024年三生肖財運最旺

周末暴跌16度！下周強冷氣團來襲

台灣有零負評體育奇才？眾人狂點名1人

《帝王條款》吵翻！Cheap「被出征」霸氣回應

更多熱門

相關新聞

即／陸軍裝甲564旅起火　天山營區庫房燃燒

即／陸軍裝甲564旅起火　天山營區庫房燃燒

高雄市阿蓮區陸軍裝甲564旅天山營區傳出火警，今天（14日）下午4點多左右，有民眾打電話向119報案，表示庫房起火，但是庫房內放置什麼物品，卻沒有多少，因此高雄市消防局出動9車17人趕到現場救援，目前初步掌握沒有人員傷亡，但是火警發生、燃燒什麼？軍方還沒有回應。

百名食客中毒...高雄30年冰店停業　舊店面秒迎新租客

百名食客中毒...高雄30年冰店停業　舊店面秒迎新租客

《科目三》害腳踝骨折　醫師曝：傷害性極強

《科目三》害腳踝骨折　醫師曝：傷害性極強

連鎖水餃店「吃到破損塑膠膜」

連鎖水餃店「吃到破損塑膠膜」

海軍補給兵欠債　盜277萬重判13.5年

海軍補給兵欠債　盜277萬重判13.5年

關鍵字：

高雄音樂會單國璽基金會單樞機許富凱

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

丫頭出國脫了！

快訊／麥當勞宣布喊漲！

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

楊丞琳失言4天首現身！

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

為何婚後不想跟婆家住？

為何婚後不想跟婆家住？

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面