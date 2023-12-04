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音樂會串聯毛小孩領養　蔡宗豪揪你一起來招「柴」進寶！

▲台南市議員蔡宗豪及社團法人台灣流浪動物永續發展協會、動保處、社會局共同協辦的音樂會及毛小孩的領養活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員蔡宗豪及社團法人台灣流浪動物永續發展協會、動保處、社會局共同協辦的音樂會及毛小孩的領養活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

週日好熱鬧，在台南北區振興公園由台南市赤崁文化關懷協會主辦，市議員蔡宗豪及社團法人台灣流浪動物永續發展協會、動保處、社會局共同協辦的音樂會及毛小孩的領養活動。

▲台南市議員蔡宗豪及社團法人台灣流浪動物永續發展協會、動保處、社會局共同協辦的音樂會及毛小孩的領養活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動開場由數間小學的小學生們展開精彩的烏克麗麗表演，為活動吸引不少人潮；蔡宗豪表示：來參與表演的開元國小、大港國小、日新國小⋯，皆是透過早上的晨光時間，蔡宗豪廣邀志工老師們一起到校參與公益教學，雖然孩子們學習的時間只有短短幾個月，能夠短時間上台表演，要感謝這群年輕的志工老師，一同為教育及音樂、文化的推廣，無私的付出！

▲台南市議員蔡宗豪及社團法人台灣流浪動物永續發展協會、動保處、社會局共同協辦的音樂會及毛小孩的領養活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市議員蔡宗豪及社團法人台灣流浪動物永續發展協會、動保處、社會局共同協辦的音樂會及毛小孩的領養活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動現場除了有數十隻浪浪的領養，讓毛小孩在這寒冷的冬天擁有一個溫暖的家，讓他們不再流浪，現場也有免費的獸醫義診、基礎美容、晶片施打、狂犬病疫苗…等，許多主人帶著毛小孩一起來散步聯誼，現場還有柴犬大學帶來的流體柴犬創意手作的親子活動，現場氣氛熱鬧。

▲台南市議員蔡宗豪及社團法人台灣流浪動物永續發展協會、動保處、社會局共同協辦的音樂會及毛小孩的領養活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市議員蔡宗豪及社團法人台灣流浪動物永續發展協會、動保處、社會局共同協辦的音樂會及毛小孩的領養活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

整場活動也讓數十隻的浪浪找到溫暖的家；長期關心毛小孩、浪浪議題的蔡宗豪表示，用實際行動為毛小孩找到家，真的很開心，另外給孩子們舞台，也是他認為在成長過程中，不可缺乏的體驗，活動圓滿要感謝各單位的用心。

▲台南市議員蔡宗豪及社團法人台灣流浪動物永續發展協會、動保處、社會局共同協辦的音樂會及毛小孩的領養活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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