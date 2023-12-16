賴清德批服貿讓5千萬人來台搶工作！馬英九：頭殼壞去

▲馬英九批賴清德「頭殼壞去」，炮火對準民進黨。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

前總統馬英九16日替台北市立委參選人羅智強站台，他在台上砲火全開，痛批民進黨執政7年變「貪汙、濫權、好財好色」，更是罵賴清德「頭殼壞去」，呼籲支持者一起把侯康配送進總統府，才有辦法拯救國家。

羅智強競總16日成立，馬英九到場站台，他在台上稱讚羅智強，是個誠懇、認真的人，過去曾陪他一起走過台灣各地，當上民代後，是個強力的戰將。

馬英九接著砲火全開，不斷痛罵民進黨，過去民進黨有句「清廉、勤政、愛鄉土」的口號，執政7年下來，卻變成「貪汙、濫權、好財好色」的模樣，無論是疫苗、快篩，還是光電、雞蛋，幾乎無所不貪，利用機會大發國難財，這種政黨在台灣實在少見。

馬英九提到，他執政8年間以九二共識為基礎，兩岸簽訂了許多協議，也從來沒有發生過共機繞台的情況，不過民進黨執政以後，操縱了「抗中保台」的議題，製造了許多問題，也增加了中共犯台的藉口。

賴清德曾批評，服貿是失敗的政策，不要走失敗老路，開放了會引進5千萬人，來搶台灣工作。馬英九則反擊，賴的說法無疑是天方夜譚，快要失去理智，不曉得為何說出這種話，更是痛批「頭殼壞去」。

馬英九表示，當時台灣的服務業較強，如果人才到大陸去，絕對能夠攻城掠地，可惜失去了這項機會，民進黨的干預破壞了經濟發展。

馬英九最後呼籲，支持者要站出來，一起把民進黨下架，將侯康配送進總統府，這樣才能救國家、救台灣。