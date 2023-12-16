　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德批服貿讓5千萬人來台搶工作！馬英九：頭殼壞去

▲▼藍白合君悅酒店會談現場，馬英九。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九批賴清德「頭殼壞去」，炮火對準民進黨。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

前總統馬英九16日替台北市立委參選人羅智強站台，他在台上砲火全開，痛批民進黨執政7年變「貪汙、濫權、好財好色」，更是罵賴清德「頭殼壞去」，呼籲支持者一起把侯康配送進總統府，才有辦法拯救國家。

羅智強競總16日成立，馬英九到場站台，他在台上稱讚羅智強，是個誠懇、認真的人，過去曾陪他一起走過台灣各地，當上民代後，是個強力的戰將。

馬英九接著砲火全開，不斷痛罵民進黨，過去民進黨有句「清廉、勤政、愛鄉土」的口號，執政7年下來，卻變成「貪汙、濫權、好財好色」的模樣，無論是疫苗、快篩，還是光電、雞蛋，幾乎無所不貪，利用機會大發國難財，這種政黨在台灣實在少見。

馬英九提到，他執政8年間以九二共識為基礎，兩岸簽訂了許多協議，也從來沒有發生過共機繞台的情況，不過民進黨執政以後，操縱了「抗中保台」的議題，製造了許多問題，也增加了中共犯台的藉口。

賴清德曾批評，服貿是失敗的政策，不要走失敗老路，開放了會引進5千萬人，來搶台灣工作。馬英九則反擊，賴的說法無疑是天方夜譚，快要失去理智，不曉得為何說出這種話，更是痛批「頭殼壞去」。

馬英九表示，當時台灣的服務業較強，如果人才到大陸去，絕對能夠攻城掠地，可惜失去了這項機會，民進黨的干預破壞了經濟發展。

馬英九最後呼籲，支持者要站出來，一起把民進黨下架，將侯康配送進總統府，這樣才能救國家、救台灣。

ET快訊
超美女員工遭上司性侵！江蘇銀行調查　2人長相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德批服貿讓5千萬人來台搶工作！馬英九：頭殼壞去

吳釗燮任內與7國斷交　游盈隆舉3事：足可歷史留名

執政惹民怨「政策出問題還是溝通出問題？」　蕭美琴：兩者都檢討

選民喊一黨獨大需制衡　蕭美琴提3理由：不會擔心沒制衡權力

蕭美琴力挺「中二戰貓」林靜儀　千人湧進沙鹿高喊：再贏一次

盧秀燕站台蔡壁如喊揭3大密案　總統一戰「姊妹登山」：各自努力

4黨不分區立委參選人誰最有錢？　國民黨5億男「1人抵3黨」

高雄「郭董」投資破11億！對手陳美雅自封「小資女」望塵莫及

王金平正式啟動南部陸戰　黃昭順坦言1事盼地方幫忙

賴辦批侯辦閃答侯友宜黑金爭議　「侯與黑金沒勢不兩立卻稱兄道弟」

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

見男同學全程跟唱…婁峻碩cue上台！　「然後他就炸了」網驚：超強

阿本公開「7月和男友交往」　認有過一夜情..盼網友：放過偶像

疑路小不敢倒車！正妹駕駛路口對決女騎士　上班族慘困1hr崩潰

高雄毒品通緝犯3年不報到　遭警攔查稱：等有緣人抓我

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

《單身即地獄》女成員狂放電　Dex一秒看穿伎倆：把下巴抬起來！

和尚鸚鵡鑽衣咬整排洞　媽喜獲「2024春夏新品」

賴清德批服貿讓5千萬人來台搶工作！馬英九：頭殼壞去

吳釗燮任內與7國斷交　游盈隆舉3事：足可歷史留名

執政惹民怨「政策出問題還是溝通出問題？」　蕭美琴：兩者都檢討

選民喊一黨獨大需制衡　蕭美琴提3理由：不會擔心沒制衡權力

蕭美琴力挺「中二戰貓」林靜儀　千人湧進沙鹿高喊：再贏一次

盧秀燕站台蔡壁如喊揭3大密案　總統一戰「姊妹登山」：各自努力

4黨不分區立委參選人誰最有錢？　國民黨5億男「1人抵3黨」

高雄「郭董」投資破11億！對手陳美雅自封「小資女」望塵莫及

王金平正式啟動南部陸戰　黃昭順坦言1事盼地方幫忙

賴辦批侯辦閃答侯友宜黑金爭議　「侯與黑金沒勢不兩立卻稱兄道弟」

29歲女相親約「海鮮吃到飽」每人1千8　男方拒見面：不當大怨種

大雪中吃辦桌「熱菜變冷菜」！賓客發抖吃完　直言背後潛規則

校花沒穿上衣私照被看光！男同學竟揪全班「學她捧胸」拍畢業照

安卓控股董事經理「窒息過世」　蔡文傑享年45歲

桃園八德區「歡樂耶誕埕」氣氛嗨！　耶誕裝置藝術展到12／25日

《怪醫黑傑克》推出真人日劇！時隔24年再翻拍　高橋一生釋黑傑克

桃園臺北「一證通」12／17啟動　北桃民眾借書超方便

首屆中壢草莓季開跑！　張有成感謝「她」推廣創新農業

北科大EMBA愛樂社慈善音樂會　療育人心募款幫助弱勢

219.8萬！福斯「最後200台Tiguan R」開賣　入主性能休旅動作要快

法鬥霸占暖爐度估...爽露阿伯臉！　「脆皮烤豬」樣萌翻網：記得翻面

政治熱門新聞

柯文哲台南造勢狂轟賴清德　黃國昌曝光現場空拍圖

賴清德批服貿讓人來台搶工作　馬英九：頭殼壞去

馬英九控綠貪　賴辦點馬2愛將：藍公職涉貪平均刑期36年、收賄1800萬

直擊／侯友宜回防新北掃街人氣爆棚！　支持者擠爆菜市場

4黨不分區立委參選人誰最有錢？　國民黨5億男「1人抵3黨」

吳釗燮任內與7國斷交　游盈隆舉3事：足可歷史留名

執政惹民怨「政策出問題還是溝通出問題？」　蕭美琴：兩者都檢討

黃捷動漫祭發「超商妹認親卡」！現場搶爆

盧秀燕站台蔡壁如！喊揭3大密案

選民喊一黨獨大需制衡　蕭美琴提3理由：不會擔心沒制衡權力

幕後／吳欣盈釀聯合國嗆背叛信任　台灣未來恐無法再參加

蕭美琴力挺「中二戰貓」林靜儀　千人湧進沙鹿高喊：再贏一次

王金平正式啟動南部陸戰　黃昭順坦言1事盼地方幫忙

高雄「郭董」投資破11億　對手陳美雅自封小資女

更多熱門

相關新聞

馬英九控綠貪　賴辦點馬2愛將：藍公職涉貪平均刑期36年、收賄1800萬

馬英九控綠貪　賴辦點馬2愛將：藍公職涉貪平均刑期36年、收賄1800萬

前總統馬英九今出席活動時指控民進黨貪污，對此，賴清德競選總部回應，民黨籍的黨公職涉貪平均刑期36年、收賄1800萬，而馬英九的愛將林益世、辦公室主任賴素如皆因收賄入獄，張榮味、周勝考等其他因涉貪遭判刑的高官更是族繁不及備載，可見貪婪是國民黨最熟悉的政治體制。

ECFA中斷有跡可循？　黃暐瀚曝3面向：蔡英文或中國都早該主動中斷

ECFA中斷有跡可循？　黃暐瀚曝3面向：蔡英文或中國都早該主動中斷

反擊綠能政治獻金指控　王鴻薇：我就問民進黨有哪位立委敢打？

反擊綠能政治獻金指控　王鴻薇：我就問民進黨有哪位立委敢打？

檢調約談41里長挨批　許淑華籲司法公正：不要冤枉好人也不要縱容壞人

檢調約談41里長挨批　許淑華籲司法公正：不要冤枉好人也不要縱容壞人

讚侯康貸解決1難題　徐巧芯曝青年困境

讚侯康貸解決1難題　徐巧芯曝青年困境

關鍵字：

馬英九賴清德羅智強2024台北市立委

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉倒路邊　遭扛進國宅公廁性侵

女模被爆雪地多人運動暴斃！攝影師回擊了

新北學校電梯奪命　他目睹妻子臉變形慘死

網公認「最固執星座」Top4！第1名講不聽　自己也認了

獨／知名景點「象鼻岩」崩坍　現場畫面曝　

正妹：約會是男人請　照片讓全場秒懂

訂2間4人房！日本飯店卻要多收錢　他揪關鍵

即／氣象署深夜低溫特報　7縣市恐跌破10度

超美女員工遭上司性侵！就範3次崩潰檢舉

甜美跑者修圖慘遭酸爆　本人回應

芭蕾舞團跳完《天鵝湖》　改跳科目三謝幕

才離婚9年富商尪！徐若瑄「突拋震撼彈」　粉絲嚇傻：天啊

今入夜到明晨最凍！7縣市低溫警報「跌破10度」　追雪2時間點出爐

越晚越冷！「3類人」不適合進補　中醫點名了

世紀合體！林宥嘉隔16年尬嗓《星光》超大咖歌手...粉絲聽哭了

更多

最夯影音

更多
瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝

瑞芳知名景點「象鼻岩」崩坍　象鼻斷裂墜海...現場直擊畫面曝
新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

新北瑞芳「象鼻岩」崩坍　長象鼻硬生斷裂畫面曝光

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

國中女落軌...台鐵區間車急煞　列車長狂奔救人「白襯衫染紅」

見男同學全程跟唱…婁峻碩cue上台！　「然後他就炸了」網驚：超強

見男同學全程跟唱…婁峻碩cue上台！　「然後他就炸了」網驚：超強

阿本公開「7月和男友交往」　認有過一夜情..盼網友：放過偶像

阿本公開「7月和男友交往」　認有過一夜情..盼網友：放過偶像

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面