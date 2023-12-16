王金平正式啟動南部陸戰　黃昭順坦言1事盼地方幫忙

▲王金平展開南部陸戰。（圖／高雄國民黨市黨部提供）



記者崔至雲／台北報導

選戰進入最後倒數，前立法院長王金平日前接任國民黨總統候選人侯友宜全國後援總會總會長，今（16）下午於高雄市黨部召開主持「第16任總統、副總統暨立委輔選工作會報」，顯示南部陸戰正式啟動。高雄市黨部主委黃昭順提到，目前黨部資金困乏，希望地方議員能借出看板宣傳，，盼藍營在高雄「坐一望二搶三，朝四努力」。

今日的「第16任總統及立委選戰輔選工作會報」，召集包含現卸里長、鄉長、議員、立委等人參加，前議長、侯友宜高雄競總主委莊啟旺、侯友宜二哥、高醫前院長侯明鋒、高雄農會理事長蕭漢俊、台灣螺絲公會理事長蔡圖晉等均出席力挺參加，並共同高喊侯康凍蒜、立委全壘打，展現國民黨大團結氣勢。

黃昭順受訪時表示，這次的調監票非常重要，希望黨內可以推薦青年幫忙，每個有意願的人能向黨部登記，由黨部分派人力。

此外，黃昭順坦言，目前市黨部經費不足，不但希望地方議員能借出看板宣傳，議員一同站宣傳車掃街造勢外，也希望黨員盡量出席每場活動，明年1月7日在高雄的大型造勢，希望黨員能「擠滿時代大道」。

對於前黃金周、超級星期天高雄團結勝利造勢大會做人力盤點，王金平提到，當日至少會有三萬人到場參加，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜、台北市長蔣萬安、不分區立委柯志恩都將親自出席力挺，在最後時刻展現國民黨超級大團結的氣勢，共同為2024政黨輪替、國會過半做最後衝刺。

