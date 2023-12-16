選民喊一黨獨大需制衡　蕭美琴提3理由：不會擔心沒制衡權力

▲民進黨副總統候選人蕭美琴。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴16日接受網路節目專訪，談到要如何說服主張應政黨輪替、政黨政治需要制衡的選民時表示，台灣有很公開的媒體環境，公務體系也早已非當年黨政軍不分，且目前地方政府幾乎一面倒國民黨在執政，代表台灣社會的政黨政治競爭非常強烈，「在可以看到的政治結構上，比較不會擔心沒有制衡權力的問題」。

針對要如何說服認為應該政黨輪替、需要制衡的選民？蕭美琴說，自己在立法院待了14年，有做過沒過半的執政黨也有做過過半的執政黨，在政策的推動上，真的差距很大。有關制衡的事情，台灣是個開放的民主國家，制衡的方式有很多，現在有很公開的媒體環境，而且是非常多不同意見的呈現、獨立性很高的媒體環境。

其次，蕭美琴提到，在地方政府的層次上，幾乎一面倒國民黨在執政，所以我覺得台灣社會已經演變到政黨政治競爭非常強烈的時代，在可以看到的政治結構上，比較不會擔心沒有制衡權力的問題。

另外，蕭美琴說，政府的公務體系，從首次總統民選到幾次的政黨輪替，已經在某種程度上成為國家的公務體系，不是早年的黨政軍不分的體系，「所以我覺得綜合各種因素來講，台灣真的要很順暢的推動政策，尤其現在內外情勢挑戰這麼多，其實沒有多少精神可以在內耗上」，也就是一些沒有建設性、以政黨惡鬥所帶動的為反對而反對。