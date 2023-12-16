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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

對手王家貞失格後首日　林俊憲奔南投輔選：我來踢館洩密立委馬文君

▲民進黨立委候選人林俊憲（右）至南投輔選立委候選人蔡銘軒（左）。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

▲民進黨立委候選人林俊憲（右）至南投輔選立委候選人蔡銘軒（左）。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委候選人林俊憲在對手國民黨立委參選人王家貞遭中選會判定「依法不得登記為候選人」後的首日，前往南投輔選民進黨立委候選人蔡銘軒。對此，林俊憲表示，自己來到南投輔選蔡銘軒就是為了讓「洩密立委」國民黨立委候選人馬文君再也碰不到國防機密。

面對主要對手王家貞因於緩刑期間，遭中選會判定「不得登記為候選人」一事，林俊憲昨日表示，這完全是法律問題，而非政治問題，並提到自己對於王家貞無法參選，內心沒有一絲一毫的喜悅。

時隔一日，林俊憲前往南投為蔡銘軒輔選透露，雖然這趟主要是為了幫蔡銘軒輔選，不過老實說，其實還有點「私人恩怨」在裡頭。

林俊憲指出，私人恩怨就是「前陣子因為潛艦洩密案，被我多次打臉、不敢回應，最後直接把我封鎖的馬文君！」

因此，林俊憲說，南投無論如何自己都一定都要來，既然網路上視而不見，那就直接來到當地踢館。

林俊憲認為，蔡銘軒這一席相當重要，「蔡銘軒如果選上，同時，也代表立法院少了一位洩密立委」，說是國防的最前線也不為過。

最後，林俊憲呼籲，拜託南投鄉親，挺年輕、挺正派，挺銘軒就是挺國防。「把銘軒送進立法院，讓洩密立委再也碰不到國防機密！」

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