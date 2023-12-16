只隔100公尺！謝衣鳯總部成立　蕭美琴現身幫吳音寧輔選　

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨彰化縣第三選區立委謝衣鳯服務處今天上午溪湖後援會成立，一早主席朱立倫便到場力挺，隨後在溪州鄉服務處成立競選總部揭牌，綠營候選人吳音寧， 也同時成立溪州後援會，與謝競總僅隔一塊農地、相鄰100公尺，警方在周遭架起禁止停車圍欄，副總統參選人蕭美琴首次南下到彰化輔選，較勁意味濃厚。

▲綠營彰化立委參選人吳音寧成立後援會緊鄰謝衣鳯總部警方架起禁止停車圍欄。（圖／記者唐詠絮攝）

▲藍營彰化立委謝衣鳯競總成立。（圖／記者唐詠絮攝）

▲綠營副總統候選人蕭美琴到場。（圖／記者唐詠絮攝）

蕭美琴彰化輔選首站，為吳音寧打頭陣，現場有新住民們穿著越南、印尼、泰國等母國傳統服裝，蕭美琴一到達現場，先品嘗新住民手作美食，與大家搏感情，展現親和力。

蕭美琴表示，她也是彰化人，以往她也經常回到家鄉看看親人，現在有許多國家都跟台灣站在一起，共同承諾要維持台海和平穩定，也是繁榮的一部份，下一代要面對更多複雜的國際現狀，將會有更多的朋友會跟台灣站在一起。

蕭美琴指出，彰化市農業的重鎮，也是中小企業的首都，全世界諸多成功的台商，都是來自彰化縣，政府也要做全世界台商的後盾，美國也與台灣簽署貿易協定，將解決雙重課稅問題，未來將與世界做連結，呼籲鄉親支持賴清德、「外交戰貓」蕭美琴、「溪州戰士」吳音寧，讓國會席次過半。

今天吳音寧溪州鄉後援會的成立地點，選在溪州森林公園，位於謝衣鳳服務處附近附近，吳音寧表示，總部以「新住民」為主軸，營造多項溫馨活動，活動主軸強調歡樂、希望彰化西南角不能40年來一成不變，地方應該有多元的樣貌、包容更多元的聲音，立委也要「換人做做看」，才能為家鄉帶來新希望。