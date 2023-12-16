台灣遭認定構成貿易壁壘　民進黨：國民黨不敢對加害人多說一句話？

▲民進黨副秘書長黃建嘉。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

大陸商務部15日突公告截至11月底的貿易壁壘調查結果，認定台灣對大陸貿易限制措施「構成貿易壁壘」。針對侯友宜競辦批評民進黨總統候選人賴清德沒有解決辦法，民進黨15日反酸國民黨卑躬屈膝，永遠只會檢討被害人，不敢對中國這樣的加害人多說一句話，「連我們受到制裁，他們也不敢對中國有第二句話，我們感到非常遺憾」。

黃建嘉說，這個事情國民黨副主席夏立言，一到中國去之後，隔天中國就發布貿易壁壘 ，「我們要問幾個事情，夏立言去中國行程為什麼不公開？為什麼不公開透明？你到底見了誰？你談了什麼？」，為什麼在這麼巧妙、敏感的時間點，一踏上中國土地之後，中國政府就發布貿易壁壘？

另外，黃建嘉接著提到，國民黨永遠就是這個樣子，只會檢討被害人，從不敢對中國這樣的加害人多說一句話。今天被發布貿易壁壘是中國政府，但是國民黨卻不敢對中國政府多説一句話，反而回過頭責怪中華民國政府說為什麼沒有解決的辦法呢？

黃建嘉直言，這個在邏輯跟道理上面，是說不過去的，也一向可以了解國民黨永遠對中國卑躬屈膝，「連我們受到制裁，他們也不敢對中國有第二句話，我們感到非常遺憾」。