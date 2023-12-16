全台第一全英語青少年獅子會　「有得少獅會」成立

▲「有得少獅會」成立。有得家長會榮譽會長李鎧吉、少獅會長徐鈺婷、有得董事長謝文卿、有得家長會會長謝東穎、有得校長劉安國(由左至右)全力支持。（圖／謝東穎提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市有得實驗教育機構與國際獅子會300B5區，為鼓勵高中部學生投入公益服務、與國際接軌，在獅子會內壢分會輔導下，15日於有得機國際會議廳，舉行「有得少獅會」成立大會，由徐鈺婷同學擔任首屆會長，而這也是全台第一個全英語的青少年獅子會、300B 5區成立的首支少年獅子會，未來將在不影課業下，落實校園服務與社會公益交流。

▲「有得少獅會」首屆會長徐鈺婷。（圖／有得機構提供）

「有得少獅會」首任會長徐鈺婷表示，有得少獅會目前有成員21名，會員人數仍陸續增加中，希望有得少獅會可以做出改變，無論是清理海灘和溪流，或是去從事各式各樣的志工服務，都希望少獅會去任何地方，都可以留下像令人感到安慰和堅強的腳印，傳遞愛無處不在的關懷力量。

▲「有得少獅會」由獅子會內壢分會輔導。（圖／有得機構提供）

有得教育機構董事長謝文卿是國際獅子會資深獅友，國際獅子會內壢分會40多年前即由謝文卿的父親謝有得先生所創立，父子倆長年參與獅子會的公益服務。謝文卿指出，2024年的國際獅子會國際交換學生活動，將以「有得少獅會」為主要成員，期待他們「快樂的初航」。今後國外獅子會分會蒞臨國內參訪接待，有得少獅們將在不影響課業下，擔任翻譯接待工作。2024世界青商年會將在桃園高鐵舉行世界年會，亦將承擔起此項重責大任，讓這群有得少獅成為我們的外交小尖兵。

曾在美國求學並就業的有得國中小學家長會長謝東穎說，「有得少獅會」的成員是一群熱心於社會公益、品學兼優的年輕學子，期望每位成員在社會服務上能夠堅持不懈，學業上也能更上層樓，帶著大家的鼓勵與支持，朝著目標邁進，實現有得多元教育的目標。「有得少獅會」第一副會長盧安琪、第二副會長兼美宣鍾彤、第三副會長兼總務盧定睿同學等接任。