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全國唯一有產銷履歷的「過貓」　屏東農友邱連發做到了 　　

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▲屏東縣長治鄉邱連發讓不起眼的「過貓」申請到產銷履歷驗證，且是全台第一、也是唯一驗證過的農友 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣長治鄉邱連發讓不起眼的「過貓」申請到產銷履歷驗證，且是全台第一、也是目前為止唯一驗證過的農友 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉邱連發讓不起眼的「過貓」申請到產銷履歷驗證，且是全台第一、也是也是目前為止唯一驗證過的農友，使鄉村美食安全美味再提昇，為健康把關。

「過貓」又稱「過溝菜蕨」，是蕨類的一種，以前都長在田間水溝旁，被視為鄉村野菜，在物質缺乏的年代是一項補充營養的健康食材。而在鄉村常見的「過貓」很多是零星栽種，邱連發接續父親30年前留下的「過貓」田，繼續用心管理，讓它變得不一樣。

原在航空公司上班的邱連發，退休後主要耕作蓮霧，申請到產銷履歷，另外2分多地原是父親在檳榔樹下種「過貓」，他不但保留且繼續發揚光大。

他說，「過貓」固定施肥、幾乎不噴藥，經常保持環境潮濕，過貓長得茂盛，經常採收才能不斷長新芽，過貓主食是幼莖，每天都會從基部長出幼莖，在未照到陽光前採摘，才更細緻清脆，一星期採收1-2次，每次約200斤，平均年產量超過1萬斤以上，主要交給行口及餐廳訂購。

「過貓」在屏東客家地區頗為盛行，但幾年前被影射常吃對身體不好造成滯銷，但後來證實「過貓」有很多營養成份，帶有黏液對身體健康有幫助，是一種養生食材，消費者才解疑，邱連發將「過貓」更升級，申請到產銷履歷，代表鄉間飲食不但健康美味，更可以登上大雅之堂，只要簡單的燙或炒煮，爽口又美味，吃過的人必定難忘。

他視「過貓」為發財樹，管理成本低，長年都可採收，可說是懶人的作物，現在更多人認識這項作物，有了產銷履歷的保證下，未來連量販超市也可以方便買到。

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