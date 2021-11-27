縣市幸福指數大調查　嘉義市黃敏惠施政滿意度全台第一

▲▼嘉義市施政滿意度全台第一 （圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

經濟日報與台灣人壽共同主辦「幸福台灣─2021縣市幸福指數大調查」，25日正式公布結果，嘉義市在黃敏惠市長帶領下，奪得雙獎殊榮肯定。除連續兩年在幸福指數榜上名列前茅外，今年更在「地方政府施政滿意度」評比中，以高達83.9%的施政滿意度，打敗六都、勇奪全台之冠。

黃敏惠首先感謝主辦單位，並恭喜在座獲獎的縣市首長，同時語帶感性地談起，這次北上領獎心情，今天再次站在這裡，內心充滿無限感恩。幸福感是來自於努力、用心，並且在意每件事情、願意努力解決。感謝嘉義市民的肯定，給予全國最高的施政滿意度，「讓我也感受到百分百的幸福」，小小的嘉義市擁有大大的能量，市府團隊會持續努力，「讓幸福不斷、不斷的幸福」。

「2021縣市幸福指數大調查」資料顯示，嘉義市幸福指數總分為70.36分，僅以些微差距居第二，民意調查結果優異，總分高達85.35分，包含居住條件、教育成就、政府作為及生活現況等指標，均獲10分、滿意度排名第一，為全台最高。

「地方政府施政滿意度」調查指出，嘉義市長黃敏惠深耕在地多年，因應疫情衝擊，嘉義市舉辦「嘉市好店」活動，更普發每位市民2千元消費金，強調「加發現金最實在，家家戶戶受關懷」，深獲市民好評，施政滿意度高達83.9%，奪下施政滿意度第一。

經濟日報舉辦「縣市幸福指數大調查」，今年已邁入第十年，此項調查綜合「政府統計數據」與「民意調查結果」，政府統計數據反映客觀的外在環境；民意調查則是民眾主觀感受，兩者各占五成比重，算出「幸福指數」。此次民調時間為8月16日至10月11日，調查總人數達1萬6千805人；今日出席記者會的縣市首長，包括嘉義市長黃敏惠、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台中市副市長令狐榮達、澎湖縣長賴峰偉、台東縣長饒慶鈴等人。