立委激戰／宜蘭三腳督膠著！藍綠自認有望贏　陳琬惠要藉中間選民突圍

▲國民黨黃琤婷、民進黨陳俊宇、民眾黨陳琬惠角逐2024宜蘭立委選舉。（合成圖／黃琤婷提供、正國會提供、記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男、杜冠霖／台北報導

2024宜蘭立委選舉共6組人，其中最受矚目的是民進黨陳俊宇、國民黨黃琤婷、民眾黨陳琬惠。陳琬惠指選情目前是三腳督，比較難預測，她認為關鍵點在於中間選民及年輕人的投票意願，而她是能拿到最多中間選票的人。陳俊宇坦言陳琬惠不容小覷，但他認為選戰格局基本上仍藍綠對峙，目前幾份民調，他已呈現黃金交叉，甚至小贏，惟在誤差範圍內。國民黨務人士則說，黃琤婷目前是藍綠白三組人中支持度最高，有機會過關。

宜蘭立委選舉板塊向來綠大於藍，現任民進黨陳歐珀已3連霸，但因捲入im.B詐騙案退選，交棒給姪子陳俊宇；黃琤婷則為現任宜蘭縣議員，又有縣長林姿妙擔任競總主委、議長張勝德當總幹事加持，不容小覷。不過，與現任民眾黨不分區立委陳琬惠相比，陳琬惠多次以揭弊躍上全國版面，陳俊宇、黃琤婷知名度較小，只是民眾黨在宜蘭扎根程度不敵藍綠，陳琬惠少了基本盤，要當選也有一定難度。

陳琬惠表示，她認為現階段宜蘭立委選舉是三腳督，算是激戰區，也比較難預料，不過依照目前網路聲量，她仍是所有候選人中最高。陳琬惠說，從揭弊或爭取地方建設，宜蘭地方人士不會特別認為她不好，且宜蘭長期的政治生態不是非藍即綠，像議會有三分之一的議員沒掛黨籍，她感受到選民不會因過去被貼很藍或很綠，就不支持她。

陳琬惠指出，藍綠一定會催基本盤，她則是幾組候選人中，可以拿到最多中間選票的人，只是選舉熱度影響年輕人跟中間選民出來投票的意願；民眾黨整體狀況，都會反映在選戰熱度跟投票意願上，如果中間選民出來投票，實際支持度才會轉成最後的得票數，但現在選舉氣氛比較冷，沒有很熱絡，所以她認為剩下20多天蠻關鍵的。

陳琬惠坦言，她選舉從頭城開跑，一開始以溪北為主，所以溪南會更用力點，包括蘇澳是她蠻需要補強的部分，雖然蘇澳是黃琤婷的故鄉，但她感受的氣氛是，並非蘇澳全挺黃。但陳琬惠強調，中間選民散落各鄉鎮，所以每個鄉鎮都蠻需要繼續努力。

在選戰倒數及衝刺階段，陳琬惠透露戰略上，除掃街、拜票、跑攤外，不分區立委候選人黃國昌任她的連任總指揮，因此有機會的話，她會跟黃合作揭弊，對象可能有候選人，可能也有其他黨內人士，都有可能。

黃琤婷則說，依據2022年林姿妙在縣內得票率分析，冬山鄉票數是有些微落後，是她需要努力的區域，不過冬山是她外婆家，因此她深知冬山民眾的需求，目前已經提出相關政見。黃琤婷也說，在選戰策略上沒有誰會被邊緣化，因為民眾已非常厭惡意識形態造成國內的虛耗，且民眾對陳俊宇提出的中央政績及陳琬惠政見自有公評。

國民黨黨務人士則表示，陳琬惠過去一段時間打議題創造出全國知名度，一度造成三腳督五五波情勢，但民眾黨總統候選人柯文哲在「君悅會」藍白合不成後，支持度持續下滑，而黃琤婷目前看起來比五五波還好一點，有機會過關。該黨務人士也說，原先陳琬惠有拉到黃琤婷的票，但柯文哲現在聲勢下滑，陳琬惠支持度沒有過去高，目前是藍綠白三組人中最低，而黃是最高。

陳俊宇說，他過去是員山鄉民代表，之後當選議員，也是民進黨宜蘭縣黨部主委，地方服務經驗雄厚。對於選戰三腳督局勢，他認為，陳琬惠不容小覷，但選戰格局基本上仍為藍綠對峙。

陳俊宇也指出，宜蘭是很大選區，三人在不同區域各有優劣，自己在蘭陽溪以北（溪北）較具優勢，但與其他參選人相比，獲得徵召起步較慢，因此之後花較多時間迎頭趕上，幾份民調已呈現黃金交叉，甚至小贏，不過都在誤差範圍內，還是不可大意。