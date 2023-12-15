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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4名藍年輕政二代立委小雞財產申報　廖偉翔有409萬價值的虛擬貨幣

▲廖偉翔（左1）。（圖／記者屠惠剛攝）

▲廖偉翔（左1）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

2024大選倒數29天，中選會今（15日）公布立委候選人財產申報。在國民黨方面，《ETtoday新聞雲》盤點蔣欣璋、廖先翔、邱若華與廖偉翔等4位政二代立委候選人，其中存款最多的是邱若華，為698萬3979元，債務最高的則是廖先翔，共5605萬3152元。比較特別的是，廖偉翔有價值409萬9231元的虛擬貨幣。

蔣欣璋是新北市議會議長蔣根煌兒子，蔣欣璋與妻子名下共有4筆土地、2筆建物、2輛汽車、存款139萬2747元、有價證券5萬1396元、7筆保險、債務1376萬8322元、事業投資70萬元。

先前捲入違建等爭議的廖先翔，其父親是新北市前議員。而廖先翔與妻子名下共有12筆土地、2筆建物、2輛汽車、存款687萬1548元、1筆保險、債權4477萬元、債務5605萬3152元。

邱若華則為桃園市議長邱奕勝姪女；原先是由邱奕勝姪子邱繼泰參選立委，但因邱繼泰被連環爆出黑歷史，決定退選後，改由其姊姊邱若華接棒。邱若華名下1筆土地、4筆建物、1輛汽車、存款698萬3979元、有價證券47萬9947元、8筆保險、債務1373萬7042元。

廖偉翔的母親黃馨慧是現任台中市議員，廖的舅舅為前立委黃顯洲。廖偉翔名下存款83萬3313元、有價證券229萬3120元、3筆保險、虛擬貨幣409萬9231元（含比特幣、以太幣）、事業投資926萬2500元、政治獻金專戶70萬1670元。

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廖偉翔廖先翔邱若華蔣欣璋財產申報2024立委虛擬貨幣

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