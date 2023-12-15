台南人說「我要去台南」是何意？　解答釣出萬人朝聖：很精確

▲台南市區。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

臉書粉專「台南式 Tainan Style」日前PO出趣聞，解釋當住在台南的人說「我要去台南」，究竟是什麼意思？答案狂吸1.6萬人按讚，大票在地人也洗版笑回，「真的，就是這樣」、「差不多是這個意思」。

「台南式 Tainan Style」日前發文，表示當住在台南的人說「我要去台南」，大概就是要前往市區的意思，範圍包含大部分的北區、中西區，還有部分東區、南區及安平。

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話題掀起熱烈回響，大票在地人留言直呼，「完全認同」、「我也是」、「差不多是這個意思」、「正確無誤」、「我也都這樣跟我媽媽說」、「從小說到大」；當然，也有人有不同講法，「我都說我要去府城」、「就說我要去市區」、「我都說進城去」、「市內，應該這樣說」。

另外，住在其他縣市的網友則笑回，「其實高雄市也是」、「就跟高雄人說要去高雄一樣」、「市區，新竹也是這樣說」、「嘉義縣也這樣啦！去嘉義市也會說要去嘉義」。

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