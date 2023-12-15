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首屆全國觀光亮點獎　台南市水道博物館、月津港燈節獲10大景點設施

▲觀光署舉辦第1屆「觀光亮點獎」，台南山上花園水道博物館，經過激烈競爭，入選台灣10大景點設施，月津港燈節及月之美術館則獲得國旅最佳潛力獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲觀光署舉辦第1屆「觀光亮點獎」，台南山上花園水道博物館，經過激烈競爭，入選台灣10大景點設施，月津港燈節及月之美術館則獲得國旅最佳潛力獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

觀光署舉辦第1屆「觀光亮點獎」，經過全民網路票選及專家學者嚴謹評選，台南市文化局轄下台南山上花園水道博物館，經過激烈競爭，在123組參賽單位中，入選台灣10大景點設施，月津港燈節及月之美術館則獲得國旅最佳潛力獎。

文化局表示，得獎的肯定，證明台南文化行銷的實力，也會在既有基礎下，兼顧文化與觀光，打造屬於台南的城市品牌。

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▲觀光署舉辦第1屆「觀光亮點獎」，台南山上花園水道博物館，經過激烈競爭，入選台灣10大景點設施，月津港燈節及月之美術館則獲得國旅最佳潛力獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了振興國旅，吸引更多遊客認識台灣，觀光署舉辦首屆觀光亮點獎，有8個中央部會、縣市政府、國家風景區管理處等42個機關及觀光亮點相關業者，選拔分為景點設施及活動體驗兩類，全國總共有123組單位參與角逐。台南市政府推出「月津港燈節及月之美術館」、「台南山上花園水道博物館」、「台南運河金色流域」3項提案，分別將角逐「文化類-活動暨體驗組」、「文化類-景點暨設施組」及「樂活類-景點暨設施組」獎項：市長黃偉哲並且親自為這些景點活動拉票，果然交出漂亮成績單。

▲觀光署舉辦第1屆「觀光亮點獎」，台南山上花園水道博物館，經過激烈競爭，入選台灣10大景點設施，月津港燈節及月之美術館則獲得國旅最佳潛力獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動先由網路投票，由192萬名網友從123組參賽者中，票選出36處觀光亮點，再由18位觀光界產官學專家第二階段現地勘察評審，選出10大活動體驗獎、10大景點設施獎，以及國際推薦獎、最佳國旅潛力獎及最佳人氣獎等獎項，各觀光亮點創新的趣遊模式，得到觀光產業界熱烈迴響，全力推薦台灣新穎玩法，期待捲動台灣旅遊新熱潮。

▲觀光署舉辦第1屆「觀光亮點獎」，台南山上花園水道博物館，經過激烈競爭，入選台灣10大景點設施，月津港燈節及月之美術館則獲得國旅最佳潛力獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀光署表示，評審重點首重創新及特殊性，這一項目佔比總分的45%，經營管理佔比30%，其他還有服務品質和發展潛力，透過全方位的評比，選出真正的台灣特色亮點。

▲觀光署舉辦第1屆「觀光亮點獎」，台南山上花園水道博物館，經過激烈競爭，入選台灣10大景點設施，月津港燈節及月之美術館則獲得國旅最佳潛力獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局長謝仕淵指出，台南豐富的文化底蘊，成就獨特的風格，包括古蹟、景點及活動，成為全球遊客最喜歡造訪的地方，此次在景點設施和活動都受到肯定，凸顯台南文化力傳播的力量實至名歸。

▲觀光署舉辦第1屆「觀光亮點獎」，台南山上花園水道博物館，經過激烈競爭，入選台灣10大景點設施，月津港燈節及月之美術館則獲得國旅最佳潛力獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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