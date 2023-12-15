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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

8立委參選人不合格　台南第5選區國民黨王家貞失格、林俊憲得利

▲賴清德與林俊憲聯合競選總部28日成立，現場湧進約3000名支持者，賴清德表示，只要團結一起，就能贏得最後勝利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨總統候選人賴清德、立委候選人林俊憲。（圖／記者林東良翻攝）

記者陳家祥／台北報導

中央選舉委員會15日舉行委員會議，會中審定通過第11屆立法委員選舉政黨及候選人資格，符合規定之政黨、原住民立法委員候選人，將於12月20日舉行政黨及候選人姓名號次抽籤，區域立法委員候選人則於同日由各直轄市、縣(市)選舉委員會舉行候選人姓名號次抽籤。中選會將於113年1月2日公告候選人名單。值得關注的是，台南市第5選區國民黨提名的王家貞，因緩刑期未滿，不符參選規定，主要對手民進黨的林俊憲因此得利。

中選會審查通過結果：

一、 區域立法委員選舉部分：受理登記計315人，符合規定者309人，不符合規定者6人：

（一） 台北市不符合規定者1人：

第2選舉區－藍信祺：

藍信祺因犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條之罪，經最高法院86年度台上字第5022號判決判處有期徒刑7年8月確定，依公職人員選舉罷免法第26條第6款規定，不得登記為候選人。

（二） 台南市不符合規定者1人:

第5選舉區－王家貞：

王家貞因犯刑法第214條之罪，經台灣台南地方法院112年度簡字第382號判決判處有期徒刑7月，緩刑2年確定，114年4月11日始緩刑期滿，依公職人員選舉罷免法第26條第9款規定，不得登記為候選人。

（三） 高雄市不符合規定者1人:

第7選舉區－朱磊：

朱磊因出生地為安徽省，原住香港，於106年入境並初設戶籍登記，尚未在台設有戶籍滿10年，依香港澳門關係條例第16條及公職人員選舉罷免法第27條第1項第5款之規定，不得登記為候選人。

（四） 新竹縣不符合規定者1人:

第2選舉區－黃秀龍：

黃秀龍因犯槍砲彈藥刀械管制條例第8條第1項及第3項之罪，經台灣新竹地方法院82年度訴字第1211號判決判處有期徒刑5月確定，依公職人員選舉罷免法第26條第6款規定，不得登記為候選人。

（五） 屏東縣不符合規定者1人:

第1選舉區－鄭清原：

鄭清原因犯刑法第271條之罪，經台灣高等法院台南分院76年度上重二訴字第359號判決判處10年以上有期徒刑確定，依公職人員選舉罷免法第26條第8款規定，不得登記為候選人。

（六） 金門縣不符合規定者1人:

歐陽儀雄：

歐陽儀雄因犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項之罪，經台灣台北地方法院81年度訴字第1988號判決判處有期徒刑1年6月確定，依公職人員選舉罷免法第26條第6款規定，不得登記為候選人。

二、 平地原住民立法委員選舉部分：受理登記計10人，符合規定者9人，不符合規定者1人：

平地原住民選舉區－洪曹純明：

洪曹純明因犯槍砲彈藥刀械管制條例第8條第4項之罪，經台灣花蓮地方法院95年度訴字第490號判決判處有期徒刑2年確定，依公職人員選舉罷免法第26條第6款規定，不得登記為候選人。

三、 山地原住民立法委員選舉部分：受理登記計10人，均符合規定。

四、 全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉部分：計有16個政黨，提出178位候選人名單，符合規定者177人，不符合規定者1人。

台灣維新不符合規定者1人：

名單次序3號－張幸松：

張幸松因曾犯公職人員選舉罷免法第90條之1第1項（即現行第99條第1項）之罪，經台灣高等法院96年選上訴字第35號判決判處有期徒刑1年8月，緩刑3年，褫奪公權1年確定，依公職人員選舉罷免法第26條第3款規定，不得登記為候選人。

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