蔡英文台中力挺謝子涵　喊話為潭雅神后帶來新氣象

▲總統蔡英文赴台中潭子與立委候選人謝子涵在得天宮參香。（圖／民進黨提供）



記者陳家祥／台北報導

立法委員候選人謝子涵15日與蔡英文總統、蕭隆澤議員、周永鴻議員一同於潭子得天宮參香祈福，廟埕更是擠滿鄉親，大家熱烈歡迎小英總統的到來；蔡英文總統現場也大讚謝子涵年輕有為，期盼明年1月13日號能夠為潭雅神后帶來新氣象。

蔡英文細數這幾年的政績，政府做了很多投資，在野黨卻說是在大撒幣，但蔡英文政府收入最多，還債也最多，並沒有債留子孫。這些投資來挹注長照、照顧小孩，就是減輕年輕人負擔，可以無後顧之憂地去拚，所以未來台灣能夠繼續穩定發展，讓國家更強，懇請支持賴蕭配。

蔡英文說，年輕一輩想來從政，想替國家做事，有的資質很好，有的很勤奮認真，這些都是做民意代表最基本的條件，他在謝子涵身上看到的這特質，要選就要選可以投資、有未來性的的年輕人。

謝子涵則表示，小英總統在潭雅神后的得票數超過11萬，現場向小英總統請益得高票的秘訣。並拜託鄉親給他機會，讓有政策專業、國際經驗和中央歷練，沒有家族政治背景的謝子涵進到立法院。

謝子涵提到，投入立委選舉後也提出地方創生三法「少子女化對策法」、投資故鄉的「應援税條例」、以及「公眾外交法」，希望能為台中山線帶來更多人才、建設與資源，帶領潭子、大雅、神岡、后里的護國中小企業、隱形冠軍，把握後疫情時代，把台灣上架到全世界。

謝子涵接著說，蔡總統帶領台灣勇敢自信，與世界同行，我們的潭雅神后，也能有在地自信，勇敢與世界同行。

謝子涵笑說，投入選舉以來已經瘦了7公斤了，一早的行程站路口、掃市場、還去了一場座談會。身為小英總統第一位八年級的發言人，以及台中最年輕的立委候選人。一定會努力打拚不辜負鄉親前輩的栽培，讓年輕人能有返鄉改變、發揮與服務鄉親的機會。