光頭男運858公斤K毒　20幹員「國道攔車」拖人！5秒壓制影片曝

記者郭世賢、許力方／基隆報導

基隆地檢與海巡署基隆查緝隊等單位14日宣布破獲運毒集團案，黃姓主嫌與林、張、潘姓等4名金主和成員計畫從柬埔寨走私，利用漁船接駁，再以茶葉包裝為掩護，偷偷把高達858公斤的K他命運往南部銷貨。7月24日清晨20多名幹員在國道上荷槍實彈攔車圍捕，將林姓司機拖下車壓制，過程驚險猶如拍電影

檢警接獲線報，以黃男為首的運毒集團，今年5、6月間以漁船走私的方式自柬埔寨運毒入台，檢方指揮海巡署偵防分署基隆查緝隊、新北市警局等單位蒐證監控多月，鎖定可疑的運毒貨車，終於在今年7月24日凌晨，於國道1號與台62線大華交流道附近攔截「毒車」，20多名幹員全副武裝，將頂著光頭的司機拖下車，約5秒內壓制，司機不停喊「我不會反抗」。

▲858公斤K毒從柬埔寨運來台，20幹員國道圍捕攔車。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



檢警搜出總重為858.77公斤之第三級毒品愷他命，同時查獲林姓運毒貨車司機。接著檢警循線又抓到當時負責開車引導林男的退休警察潘男，以及負責漁船接洽的張男，最後收網時才逮到幕後主嫌黃男。

經查，黃男找來有走私經驗的張男及有漁船運輸門路的潘男計畫運毒過程，由林男負責駕駛貨車運輸，7月24日凌晨林男依指示開車到基隆接運毒品，潘男則擔任前導車，一路引導林男將裝滿毒品的貨車開往南部，潘男見林男已順利上高速公路後，便先行離開，同時回報張男任務完成，張男再回報給黃男運毒進度，並向黃男領取運毒報酬。

4人利用層層分工，製造斷點，躲避查緝的方式，共同著手運輸毒品計畫，所幸專案小組即時攔阻。目前林、潘、張及黃男均被收押禁見，檢方依涉犯運輸第3級毒品及懲治走私條例第2條第2項之私運管制物品進口等罪對4人提起公訴，並建請法院從重量刑。