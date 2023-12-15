基隆66年老屋塌陷！危害公安開罰30萬　謝國樑下令全面清查舊建物

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市仁愛區愛一路2號，今（15）日中午12時58分發生房屋塌陷事故， 警消到場後拉封鎖線，確認無人傷亡，考量安全疑慮，該路段目前已進行交通管制。基隆市長謝國樑下令召開專案會議，盤點老舊建物，避免安全疑慮。

▲基隆愛一路2號房屋倒塌 。（圖／記者郭世賢翻攝）

初步調查，現場為4層樓建物空屋，2樓內部結構坍塌，壓壞3台機車。都發處長謝孝昆表示，該棟大樓疏於管理，被鏽蝕後倒塌。經初步清查，該棟建築物是民國46年的建物，以前是製冰廠，現在無人使用。

▲現場空拍畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝孝昆表示，經邀集土木技師公會技師初步鑑定該建築屬危樓有立即性危險，已嚴重影響公共安全，市府將要求建物所有人立即拆除，假如所有權人仍未立即處理，市府將依建築法第81條介入代為執行，後續仍將依相關規定追討代履行費用。另涉及建築物公共安全部分，市府將依建築法規定裁處30萬。

▲該建築物涉及建築物公共安全部分，將依建築法規定裁處30萬 。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑表示，目前基隆市內有不少閒置的老舊建築，其中有些甚至是有安全疑慮的，恐危及無辜民眾的安全，市府將儘速召開「專案會議」，針對市內老舊建物進行盤點，以保障公共安全。