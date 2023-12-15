緩刑無法解套！王家貞不能選立委聲請撤銷遭駁　怒批：傷害人權

▲王家貞(右)因犯偽造文書罪仍緩刑中無法登記為候選人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、劉人豪／台南報導

國民黨推薦的台南市立委參選人王家貞，因犯偽造文書罪仍緩刑中無法登記為候選人，王女聲請撤銷緩刑欲易科罰金解套，但她已繳齊緩刑須支付公庫的10萬元，因而被駁回。檢方提起抗告後，台南高分院15日裁定抗告駁回且不得再抗告。另王家貞向台北高等行政法院聲請定暫時狀態處分也遭駁回。對此，王家貞不滿批，「傷害人權、違憲明顯」，後續會打憲法官司，修此惡法，全力維護憲法保障人權的基本尊嚴。

本案源於王家貞2014年12月25日到2019年底擔任台南市議員期間，指示自己的服務處主任景鴻芬浮報公費助理薪資，將差額用於私聘助理，台南地院認定王女觸犯8個使公務員登載不實文書罪，合併判刑7月、得易科罰金21萬元，但緩刑2年、須支付公庫10萬元，並於2023年4月12日定讞。

王家貞今年6月2日向公庫繳納10萬元完畢，2年緩刑期間將到2025年4月11日期滿，不過她辦理立委登記後，中央選舉委員會審查資格發現王女仍在緩刑中，無法登記為候選人。

王家貞為求解套，先請檢察官代為聲請放棄緩刑，希望改為易科罰金結案，但台南地院認為王女已向公庫繳妥10萬元、完成緩刑附加條件，並無法定「確有履行可能而故意不履行、無正當事由拒絕履行或顯有逃匿之虞」、而須改為執行刑罰的事由，因此駁回撤銷緩刑宣告的聲請。王女改向台北高等行政法院聲請定暫時狀態處分，企圖先保住登記資格，但13日被駁回，可抗告。

而拋棄緩刑改易科罰金部分，檢方提起抗告後，台南高分院認為，檢察官並未提出王女有何違反刑法第75條之1第1項各款事由之情事，且亦無該條所規定「足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰必要」之情形，認為抗告為無理由，應予駁回。不得再抗告。

對此，王家貞說，她一直在為公民參政權奮戰，不讓她參選的新修選罷法，傷害人權、違憲明顯，修法怎可溯及既往。籲中選會，為自己在歷史上留下維護民主人權的名聲。根據現有的各種法理與相關評論，先行保住王家貞的公民參政權，護住中華民國憲法所賦予的公民基本人權！她後續也將會打憲法官司，修此惡法，全力維護憲法保障人權的基本尊嚴！