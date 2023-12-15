為不分區負氣拒站台輔選？　余天稱跟那無關：政治問題不要問我

▲民進黨立委余天。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

有藍營名嘴指出，綠營輔選大將、此次未競選連任的立委余天已經久未現身造勢場，連臉書都沒更新，是因為未被列入不分區名單，這是賴蕭配一大隱憂。對於久未站台是因為列入不分區的傳言，余天今（15日）受訪時回應，跟那沒關係。他也強調，政治的問題不要問他，「我現在什麼職位都沒有了，所以不要問我好不好。」

資深媒體人黃揚明14日晚間在臉書發文指出賴蕭配目前有一大隱憂，那就是「消失在造勢場的新北競總主委余天」，余天上一次公開現身是在11月4日的新北競總成立造勢大會，之後便未再現身，連臉書也沒有更新，傳聞是因為沒有被列入不分區立委名單，且事前綠營內部沒有人先和他溝通，余天因而失望。

對於相關傳言，余天今現身立法院委員大樓，對於媒體追問，近期未站台助選是否跟不分區席位有關？余天僅回應，跟那沒關係。他也強調，政治的問題不要問他，「我現在什麼職位都沒有了，所以不要問我好不好。」

對於相關傳言，接班選三重的立委參選人李坤城強調，自己私底下都有跟余天聯絡，余天也跟他加油打氣。民進黨團幹事長劉世芳則表示，余天本來就是新北競總重要操盤手，他身體健康有一些狀況，不分區提名到現在多久了，怎麼會有這問題？

劉世芳指出，選戰是非常累的活動，自己督導全國姊妹會，他也說若可以幫忙想跟太太一起出來，但他太太身體也不是很舒服，民進黨是非常體貼政黨，不要用泛政治化議題評論他。