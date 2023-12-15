國民黨台北、桃園立委激戰區曝　桃園邱若華已黃金交叉趙正宇

▲藍立委小雞在國民黨全代會誓師。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫前天透露區域立委選情有15席激戰區，有黨務人士進一步透露是台北2席、新北3席、桃園2席、新竹1席、台中2席、高雄2席、台東1席、平地跟山地原住民各1席。據了解，台北2席為第五選區候選人鍾小平跟第一選區候選人張斯綱，而桃園則為第一選區跟第二選區。另桃園第六選區，國民黨候選人邱若華已經穩定黃金交叉民進黨候選人趙正宇。

朱立倫15日出席國民黨「不分區特攻隊」成軍記者會，媒體詢問，民眾黨總統候選人柯文哲昨說如果藍白太過分裂，國民黨全面封殺他的話，立委席次可能會掉10席，那所以現在國民黨是不是要all in，全力衝刺選情？

朱立倫說，國民黨除總統候選人全力的在南部地區衝刺，副總統候選人在北部的掃街，所有的區域立委在力拚，而不分區域立委則由候選人韓國瑜領軍外，基本上針對於一些比較競爭型的15席立委選區，這也是今天之所以成立特攻隊。

朱立倫也透露，他也特別的拜託台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等好多人，都要全力的來為這15席左右來打拚，希望拚到國會席次極大化，國民黨會全力加油。

有關15席立委選情呈現激戰部分，國民黨文傳會主委林寬裕前天中常會後表示，包括台北市2個、新北3個、桃園2個等，全台加起來15個；而有國民黨黨務人士進一步透露，除上述外，還包括新竹1席、台中2席、高雄2席、台東1席、平地跟山地原住民各1席。

▲鍾小平。（資料照／記者李毓康攝）

據了解，桃園方面，為龜山、蘆竹選區（第一選區）及觀音、大園、新屋、楊梅（第二選區）要再拉一點，而八德、大溪（第六選區），目前看起來，邱若華已經穩定黃金交叉趙正宇。

台北方面則為中正、萬華（第五選區）鍾小平跟北投、士林13里（第一選區）張斯綱。而松山信義（第七選區）候選人徐巧芯跟大安（第六選區）候選人羅智強已經穩定過關。另外中和（第八選區）候選人張智倫也有機會勝選。

▼張斯綱。（資料照／記者湯興漢攝）