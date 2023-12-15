柯文哲自稱陳定南進化、做事像蔣經國　他酸政治乩童：蹭遍歷史人物

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲近期語出驚人，先說自己國防外交要走小英路線，受訪時更自比進化版陳定南、蔣經國，甚至將民眾黨比喻成耶穌會。對此，台灣基進黨15日批評，柯文哲是一個極度自我中心的利己主義者，過去以來即假托歷史名人，哪個作古之人對己有利，就化身政治乩童，經常性起乩，只為創造政治利益。

柯文哲接受專訪時強調，自己在政壇十年，還是給台灣帶來改變，從未有人給這社會帶來這麼多改變，沒有一個縣市長會還債的，堅守財政紀律這麼嚴格的，有很強烈的一個風格，「我應該是那個陳定南的進化版。」引起議論，他後來受訪時又稱，自己若當選總統，作風會像前總統蔣經國、尤其是他認真的態度，一定每天早早上朝後就開始盯進度。

對於柯文哲說法，台灣基進黨主席王興煥表示，包括毛澤東、蔣渭水、李登輝，柯文哲幾乎蹭過所有已故歷史人物，把每個歷史人物的精神都傳承一遍。不僅如此，妄自尊大的柯文哲過去也「數度稱帝」，包括雍正、努爾哈赤、漢高祖、唐太宗都被他自比，幾乎蹭遍了所有他認為有利用價值的「古人」。

王興煥強調，柯文哲毫無立場的人格特徵，每每借殼古人，利用世人對歷史名人的刻板印象，為的只是獲取政治地位。王興煥批評，柯文哲極度自我中心的利己主義者才是他的真身，毫無靈魂地假托歷史古人，總有一天會被世人看破手腳。