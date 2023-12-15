中油嘉義非營利幼兒園成效亮眼　首辦聖誕親子嘉年華百人同歡

▲▼ 中油嘉義分會開辦非營利幼兒園，首辦聖誕親子運動嘉年華，氣氛熱鬧 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中油非營利幼兒園秉持寓教於樂的教學理念，園長郭怡琳及工作團隊在歲末聖誕佳節前安排一系列節慶活動，(今)15日更精心規劃親子運動嘉年華會，讓幼兒及家長提前共同感受歡樂氣氛，中油嘉義區福利分會主委曾繁鑫、福利分會委員黃耀忠及中油管理幹部群，市議員陳家平，張秀華及大業實中校長陳明君等人都親自出席活動。

園方活動有創意進場、親子團康、趣味競賽、聖誕大禮等，郭怡琳感謝中油事業單位提供場地與資源，讓孩子們擁有一個非常舒適的學習環境，開場有聖誕老公公與師生攜手傳遞「中油五心」，打造孩子的快樂學習樂園，為孩子帶來禮物與滿滿祝福。

黃耀忠表示，也由於新進同仁普遍年輕，但重視養育、生育議題，因此辦理非營利幼兒園用來照顧新進員工，另外名額開放弱勢團體，最終開放給一般民眾，落實取之社會、用之社會的企業理念。

▲中油嘉義分會福利分會委員黃耀忠說明開辦幼兒園回饋員工 。（圖／記者翁伊森攝）

郭怡琳表示，今年是中油幼兒園建園後首次舉辦聖誕活動，巧思配合主題教學活動，利用生活素材由師生共創聖誕造型樹，讓家長在這次活動中了解孩子在園學習成果，展現出本園落實創新的教學理念。

▲中油非營利幼兒園園長郭怡琳。（圖／記者翁伊森攝）

中油非營利幼兒園全台苗栗、高雄及嘉義三地開設，嘉義園所於今年二月開辦之初報名踴躍，也由於中油煉製研究所無償提供場地，並由中油職工福利會擔任法人經營管理角色，秉持企業回饋社會理念，招生過程相當受到矚目，加上開園過程在國教署、嘉義市府教育處及中油各單位協力下，以新穎教具、完善的軟硬體設施及專業幼教師資團隊，為中油員工子女及社區民眾提供一個安心托育的場域，在在為少子化時代孩童就學提供新選擇。