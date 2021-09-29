頭份市後庄非營利幼兒園啟用　「築巢」概念設計打造獨特風貌

▲頭份市后庄非營利幼兒園29日正式啟用，總經費約1億1038萬元，打造校園獨特的風貌。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

頭份市后庄非營利幼兒園29日上午正式揭牌啟用，委託社團法人幼兒教保協會經營，目前招收6班152位3至5歲學前幼兒，每位幼童每月最多繳交2500元，提供優質、平價的的托育服務，讓孩童在愛中學習、成長。

由於頭份、竹南地區人口持續成長，苗栗縣政府為擴大優質平價的托育服務，打造符合3至5歲幼童學習環境，積極爭取教育部納入「校園社區化改造計畫-營造友善育兒空間」補助在文小六分校預定地規畫新建后庄非營利幼兒園。

縣府表示，后庄非營利幼兒園總樓地板面積約3353.91平方公尺，規畫地下1層、地上2層的建物，包括興建10間教室及辦公室、健康中心各1間、室內活室、室外教學平台、廚房、無障礙電梯、地下防空避難室等，總經費約1億1038萬元，以群居的蜜蜂「築巢」的概念設計，運用六邊形建築營造多元且具有特色的學習空間，塑造校園獨特的風貌。

縣長徐耀昌指出，近年來，由於頭份、竹南地區人口快速成長，110學年度縣府特別規畫在周邊區域新設4所非營利幼兒園，增加720個就讀名額，截至目前，苗栗縣已設置15所非營利幼兒園，提供1740個就讀名額，未來將會持續推動擴大公共化教保服務政策，以提供優質、平價的托育服務。

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