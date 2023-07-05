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還有名額！　北市公立及非營利幼兒園再釋出682名缺額

▲台北市長蔣萬安宣布續辦私幼學費補助方案。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北市公立及非營利幼兒園經首輪招生後仍有缺額。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今（5日）指出，112學年度公立及非營利幼兒園經首輪招生後仍有缺額，再釋出3至5歲班公立幼兒園缺額438名、非營利幼兒園244名，共計682名缺額，缺額學校名單與人數已公告教育局官網、招生E點通及尚有缺額的公立及非營利幼兒園網站，提醒家長把握最後機會。

北市教育局指出，為減少家長奔波辛勞，針對有缺額學校，將統一再次辦理公立及非營利幼兒園招生作業，由各園以e化方式提供家長登記管道，登記比照今年招生簡章規定，每名幼兒僅限登記公立及非營利幼兒園各1園。請家長準備相關證明文件，於7月6日起至7月9日，依各幼兒園公告方式辦理登記，如有相關問題，可電洽各幼兒園協助。

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北市教育局表示，為提升公幼教育品質，113年起每年補助公立幼兒園設施設備5000萬元，4年共補助2億元，此次雖釋出數百位缺額，但仍有區域性差異，公共化教保服務比例較低者如大安區，全數額滿；反之，公共化教保服務比例較高者如文山區，仍有較多缺額。

北市教育局進一步指出，為滿足家長托育需求，教育局會持續分析近年各區域園所招生情形，以平衡區域落差原則，調整班型與年齡，仍有缺額園所將優先降低師生比，未來新設園所班級均納入2歲專班規劃，現有園所則依區域需求考量餘裕空間進行增班或轉型2歲專班，多元化方式增設班級數。

北市教育局提醒，各幼兒園將於7月10日（星期一）下午2時進行抽籤， 7月10日（星期一）下午3時到各園網站公告錄取名單，獲錄取者依幼兒園通知時間及方式辦理報到。

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