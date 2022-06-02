北市公立及非營利幼兒園「招生逾1萬名」　6／5起開放登記

▲北市公立及非營利幼兒園招生從6／5起開放招生登記，圖為南港幼兒園。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

北市家長注意了！台北市教育局今（2日）表示，111學年度公立及非營利幼兒園，對外招生缺額達1萬1060名，包括公立幼兒園為8509名、非營利幼兒園2551名，將在本月5日（週日）起開放招生登記，本學年度採「全面線上化」方式辦理，請家長至台北市公立及非營利幼兒園「招生e點通」網站辦理登記。

教育局表示，北市111學年度公立幼兒園總計招收736班，其中3到5歲班609班、2歲專班127班，扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒後，對外招生總缺額計8509名，包括3到5歲班缺額6518名、2歲專班缺額為1991名。

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至於非營利幼兒園，教育局指出，扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒後，對外招生總缺額為2551名，包括3到5歲班缺額1488名、2歲專班缺額1063名。

▲北市公立及非營利幼兒園招生從6／5起開放招生登記，圖為南港幼兒園。（圖／教育部提供）

教育局表示，家長可依所符合資格（優先入園或一般入園），到各招生階段至「招生e點通」網站登記，符合第一階段優先入園資格者，請在5日（週日）上午9時起至6日（週一）下午6時止，到「招生e點通」網站登記；符合第二階段一般入園資格者，則在8日（週三）上午9時起至9日（週四）下午6時止到「招生e點通」網站登記。

家長若要查詢缺額，教育局表示，從今天上午9時起，可到教育局網站或招生e點通網站點選「查看各園缺額」，網站將即時揭示缺額及登記情形查詢；招生e點通網站提供「登記、抽籤、報到」一站式服務，家長免到幼兒園、免申辦證明文件，透過網站填寫個人資料即可驗證登記資格，輕鬆完成幼兒園登記；部分資格無法進行線上查驗，家長需透過網站上傳證明文件，經審核通過後完成幼兒園登記；另正取生也可直接於e點通網站報到，無須親至幼兒園現場辦理。