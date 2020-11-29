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非營利幼兒園達242園　教育部承諾：113年平價教保量達7成

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▲▼林口愛德幼兒園的幼幼班孩童替陽光基金會勸募發票。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲全國非營利幼兒園達242園。（資料照／記者陳豐德翻攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前表示，為減輕家長育兒經濟負擔，目前全國已設立非營利幼兒園242園（含10分班），未來將持續推動，滿足家長多元化的育兒需求。

國教署指出，自96學年度起，教育部即推動結合政府與民間協力辦理的「友善教保服務計畫」，提供平價且品質優良的教保服務；101年更發布施行「非營利幼兒園實施辦法」，將公私協力辦理的非營利幼兒園法制化，由政府及非營利性質法人協力辦理，以成本價經營，提供家長平價、優質及弱勢優先的公共化教保服務。

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國教署說明，非營利幼兒園承接友善教保服務計畫的精神，提供學齡前幼兒平價及需要協助優先的教保服務，除擴大公共化教保服務供應量外，也併同降低家長付費，就讀非營利幼兒園者每人每月繳費不超過3,500元，第3名以上子女每人每月繳費不超過2,500元，低收入戶及中低收入戶家庭的子女免繳費用；至於扣除家長自行繳交費用外，其營運成本所需的差額則由政府支應。

國教署表示，因應少子女化趨勢，為營造我國友善育兒環境，教育部加速提供家長優質、普及、平價及近便的公共化教保服務，透過「擴大幼兒教保公共化計畫」及「我國少子女化對策計畫」，規劃至112年全國至少增加公共化幼兒園計3,000班，預計113年可達成學前幼兒入園率7成，其中平價教保服務供給量提高至7成。

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