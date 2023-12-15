加薩空襲近半非精準彈藥　美籲以3周內調降用兵

▲以色列國防軍空襲位於加薩走廊南部的拉法。（圖／路透）

文／中央社華盛頓14日綜合外電報導

美國情報分析發現，以色列發動消滅哈瑪斯作戰以來，空襲加薩走廊所用彈藥裡近半是無導引炸彈；與此同時，華府敦促以色列3週內縮減加薩用兵規模，改為精準特戰突擊。

華盛頓郵報指出，美國這份情報分析適逢美、以官員正就當前以巴衝突的軍事行動排序密集討論之際。一些武器專家表示，如此的非精準彈藥比例有助解釋何以平民傷亡如此巨大。

這份美國國家情報總監辦公室（ODNI）的新分析顯示，自10月7日以色列遇襲以來，以色列國防軍已在加薩走廊投擲2萬9000多枚空對地炸彈，精確導引炸彈的比例不到60%，其他都是無導引炸彈。

使用如此之多的無導引炸彈引起人道團體和其他人士擔憂；美國內外也有越來越多人呼籲華府軍援以色列時，須附加立即減少平民傷亡作為條件。

據加薩衛生部門統計，過去兩個月有近1萬8800人在戰事中遇害、近5萬1000人受傷。根據國際法規定，若武器不能直接對準軍事目標，會被歸為無差別攻擊。

▲流離失所的巴勒斯坦人在拉法的帳篷避難。（圖／路透）

紐約時報指出，美方官員今天透露，拜登政府希望以色列能在幾週內結束在加薩的大規模陸、空攻勢，肅清哈瑪斯的作戰應轉入更精準鎖定的特戰階段。

官員表示，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天就戰事走向與以色列高層會晤。蘇利文雖未向以方提出具體時間表，但美方4名官員稱總統拜登希望以色列能在3週內改採更為精準的戰術。

紐時指出，美方官員近日已向以方的對口明確提出3週的時程，這項最新舉措意在表明大規模平民死難已讓美方耐性盡失。

官員表示，美方設想的戰事新階段是以較少的精銳特戰部隊進出加薩的人口稠密區，執行更精準的任務獵殺哈瑪斯高層、援救人質和摧毀地道。

此外，美、以雙方對戰後加薩應由何人管理仍看法分歧。美方先前表示戰後應由巴勒斯坦自治政府接管加薩，但以色列總理尼坦雅胡到目前仍排除這種方式。