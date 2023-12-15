以色列國防長稱「戰爭還會持續數個月」　白宮盼盡快結束

▲以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）14日表示，要全面消滅哈瑪斯並不容易，因此戰爭可能還會持續數個月以上，但以色列最終會獲得勝利。白宮方面則回應，希望戰爭能盡快結束，「若哈瑪斯認輸，戰爭可能今天就會結束。」

根據CNN報導，葛朗特14日向訪問以色列的美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，哈瑪斯是一個恐怖組織，過去十多年來一直在與以色列作戰，且哈瑪斯在地上和地下建造了許多基礎設施，要全數摧毀並不容易，「這需要一段時間，可能會持續數個月以上，但我們會贏，我們會消滅他們。」

儘管美國一再承諾會支持以色列，並提供了價值數十億美元的軍事援助，但戰爭中不斷上升的平民死亡人數，也讓各國擔憂加劇。美國總統拜登（Joe Biden）甚至在12日警告，由於以軍隊加薩走廊的無差別轟炸，已經讓以色列開始失去國際支持。

白宮發言人柯比（John Kirby）14日回應，美方希望戰爭儘快結束，「若哈瑪斯認輸，戰爭可能今天就會結束，但現在看起來沒有任何可能。」柯比提到，蘇利文訪問期間，也和以色列討論到未來將對加薩改採「低強度作戰」的可能性。