5種常見玩具「其實有危險」　美急診室醫師曝：可能奪命

▲水晶寶寶顏色鮮豔繽紛，可能會被幼童誤食。（資料照／記者許宥孺翻攝）

記者吳美依／綜合報導

聖誕佳節將近，許多人開始挑選孩子們的聖誕禮物。《華盛頓郵報》等外媒採訪多間醫院急診室的醫師後，列出了五項受歡迎的玩具清單，它們看似有趣好玩，但若不慎使用，卻可能構成危險，甚至暗藏奪命風險。

1、水晶寶寶

水晶寶寶顏色鮮豔、外型可愛，使用吸水性超強的材料製成，一碰到水分就會膨脹。不過，它看起來很像糖果，很可能被幼童吃下肚，在體內持續膨脹，導致腸道堵塞、嘔吐、脫水等危及生命的傷勢，甚至需要開刀。萬一被放入耳朵，可能損害內部結構，導致聽力喪失。若透過鼻腔吸入，恐怕造成嚴重肺部損傷。

專家建議，5歲以下孩童盡量避免接觸水晶寶寶，年紀較長的孩子可在成人監督下把玩。平常不玩的時候，也要保存在安全的地方。

2、鈕扣電池玩具



萬一鈕扣電池被孩童誤食，可能導致窒息，或者對食道及腸胃道造成化學灼傷，最終導致器官破裂、出血與死亡。萬一它卡在耳鼻，也可能引發永久性聽力或呼吸損傷。

如果要送禮物給幼童，避免選擇使用鈕扣電池的玩具，或者確保所有裝設電池的蓋子牢牢封住，並在孩童把玩時謹慎監督。

▼孩童誤食鈕扣電池，可能喪命。（圖／CFP）

3、磁鐵或有磁力的玩具



磁鐵玩具通常體積很小，更容易被誤食。萬一多個磁鐵被吞下肚，可能堵塞腸道，或因為互相吸引而強行穿過體內組織，導致穿孔、感染、血液中毒與死亡。這種玩具較適合年紀稍長的孩童，或者在父母監督下玩。

4、電動滑板車和懸浮滑板（hoverboard）

這些快速移動的運動用品越來越受歡迎，卻讓許多孩童因為骨折及頭部創傷送急診。此外，懸浮滑板也可能因為過熱而起火。

專家建議穿上防護設備，例如頭盔、護膝、護肘及護腕，可以選擇孩子們喜歡的顏色，增加穿戴意願。此外，也建議在他們上路之前，指導正確的道路安全守則。

▼使用懸浮滑板時，建議穿上防護設備。（圖／CFP）

5、彈跳床

許多孩子因為玩彈跳床，導致四肢扭傷或骨折、腦震盪、撕裂傷與脊椎傷勢等，這通常是因為著陸姿勢不正確，或者在挑戰特技時出錯，甚至孩子們蹦跳時不小心撞在一起。

專家建議，可以在替彈跳床周圍設置安全網，或者選擇安裝在地面上、而非架高的地面彈跳床。

▼彈跳床建議加設安全網。（圖／CFP）

