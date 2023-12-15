涉嫌策畫「攻擊歐洲猶太機構」　4名哈瑪斯成員被逮捕

▲德國司法部長布希曼（Marco Buschmann）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

德國聯邦檢察官辦公室證實，四名哈瑪斯成員涉嫌策畫攻擊歐洲的猶太機構，14日已經被逮捕，其中三人被拘留在柏林，預計當地時間15日出庭，另一人則被拘留在荷蘭。

《路透社》報導，德國檢方已經公布嫌犯身分，在柏林落網的三人，分別是埃及公民穆罕默德（Mohamed B），以及出生於黎巴嫩的阿卜杜勒哈米德（Abdelhamid Al A）及易卜拉辛（Ibrahim El-R）。鹿特丹警方逮捕的，則是荷蘭公民納齊赫（Nazih R）。



德國檢方表示，四人都是哈瑪斯長期成員，與該組織軍事領導層關係密切，並「參與了哈瑪斯在海外的行動。」其中，阿卜杜勒哈米德接下哈瑪斯黎巴嫩領導人的命令，負責收購武器並且運往柏林，為可能發生在猶太機構的攻擊做好準備。哈瑪斯對以色列發動攻擊的10月份，其中三人從柏林出發尋找武器，第四人則提供了協助。



德國司法部長布希曼（Marco Buschmann）指出，自從10月7日哈瑪斯對以色列發動攻擊後，針對德國猶太機構及猶太人的攻擊案也有所增加，「我們必須盡一切努力，確保我們國家的猶太人不須再次擔心他們的安危。」

與此同時，丹麥政府也依據不同的恐怖主義罪行，逮捕另外三名與哈瑪斯有關的嫌犯。總警司德雷傑（Flemming Drejer）說，調查表明有一群人「一直在準備恐怖行動」，不僅跨越國界還涉及犯罪幫派。不過，官員稍後澄清，丹麥發生的逮捕行動，與德國的案件沒有直接關係。