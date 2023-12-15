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嗆以色列難逃真主懲罰「下秒心臟病發」　土耳其議員宣告不治

▲▼土耳其議員比茨梅茲（Hasan Bitmez）抨擊以色列將因為入侵加薩「承受真主阿拉的盛怒懲罰」，未料語畢竟然心臟病發身亡。（圖／路透）

▲比茨梅茲抨擊以色列後心臟病發身亡。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

土耳其議員比茨梅茲（Hasan Bitmez）12日演講時，抨擊以色列將因為入侵加薩「難逃真主阿拉的盛怒懲罰」，未料語畢竟然心臟病發，當眾倒地不起。不幸的是，他在接受2天搶救後，仍於14日宣告不治身亡。

▲▼土耳其議員比茨梅茲（Hasan Bitmez）抨擊以色列將因為入侵加薩「承受真主阿拉的盛怒懲罰」，未料語畢竟然心臟病發身亡。（圖／路透）

根據事發影片，比茨梅茲在安卡拉大會堂發表演說，並以強烈措詞當作結尾，「我們或許可以逃避自己的良心，但無法逃避歷史…（以色列）難逃真主阿拉的盛怒懲罰。」他接著與現場議員致敬，卻突然全身僵住、往左側歪斜，並且躺平在地，被擔架抬出後緊急送醫。

土耳其衛生部長科卡（Fahrettin Koca）14日證實，比茨梅茲已在安卡拉市立醫院過世，生前血管攝影結果顯示，他心臟裡兩條血管完全堵塞，儘管接受心肺復甦術後一度甦醒，最終卻仍回天乏術。

54歲的比茨梅茲是伊斯蘭反對政黨幸福黨（Felicity Party）議員，已婚並與妻子育有一子。他畢業於埃及開羅的艾資哈爾大學（Al Azhar University），曾任伊斯蘭聯盟研究中心主席，並在伊斯蘭的非政府組織工作，自從10月7日以哈戰爭爆發後，持續批評政府選擇與以色列保持貿易關係。

《每日郵報》報導，儘管土耳其的穆斯林人口高達99.8%，至今仍深受20世紀總統凱末爾（Mustafa Kemal Atatürk）的西化與現代化政策影響。去年，土耳其與以色列關係正常化，但在以哈戰爭爆發後，卻又陷入冰點。總統艾爾段（Tayyip Erdogan）對以色列採取強硬立場，承諾向加薩提供人道援助，兩國也分別召回大使，但仍保持貿易關係。

►►►影片曝！嗆完「以色列將受真主懲罰」　土耳其議員心臟病發倒地

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