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陸商務部提早「大選前」認定台貿易壁壘　綠指老套：夏立言訪中禮物

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2023.12.13） 。（圖／記者任以芳攝）

▲國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者杜冠霖／台北報導

中國商務部今年4月對台展開貿易壁壘調查，本來調查期限至1月12日，15日提早突襲公告，認定台灣對大陸貿易限制措施「構成貿易壁壘」。對此，民進黨團15日回應，提早宣布是給國民黨副主席夏立言近期訪中的禮物，暗示若要求情，只有國民黨可以幫忙，這對選戰引起漣漪有待觀察，黨團認為影響不大，台灣市場已經面向世界而非全部鎖在中國。

中國商務部突襲公告台灣對大陸貿易限制措施。大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應，「本次調查事實清晰，證據確實充分，調查結論客觀公正。」支持相關主管部門結合對台貿易壁壘調查最終調查結論，依據相關規定研究採取相應的措施。而國民黨副主席夏立言近日被外媒揭露正在訪中行程，綠營質疑有所關聯。

對於外媒踢爆夏立言近日訪中，民進黨團書記長莊瑞雄表示，選戰剩下30天傳出這樣的訊息，還不是國民黨披露而是外媒報導大家才知道，夏立言說是要關心台商，但前言不對後語，先說因為美中緊張關係，臺灣必須跟中國保持適當溝通管道，新聞稿寫出來的內容，顯然就是要跟中國有所接觸，又怕敏感時間被批評，改說只是要看台商，這趟到底要幹什麼？是要討救兵、搬錢還是搬人？夏立言不是一般黨員，是國民黨副主席，應該透明跟社會大眾交代。

劉世芳直言，此事發生至今已經兩天，也沒看到朱立倫、侯友宜、趙少康發表什麼聲明，是夏立言偷偷去的嗎？如果是的話那更糟糕，勢必會引起台灣社會更大質疑，請夏立言說清楚講明白，若夏無法釋疑的話，自然讓人聯想是否跟大選相關。

對於中國認定台對陸貿易限制措施，劉世芳表示，這對選戰引起漣漪有待觀察，黨團認為影響不大，台灣市場已經面向世界而非全部鎖在中國，在馬英九時代所謂早收清單稱，若不聽中國勸慰就要指控有貿易壁壘，他們今年提出要調查時，經貿辦事處已經說得非常清楚，請在WTO架構下共同協調跟談判，剛剛是中國單方面說詞，不管在台灣經貿辦或是WTO都不成立，藉由貿易壁壘說法恫嚇台灣選民，這已經是老套路。

民進黨立委鄭運鵬指出，中國對台灣各種貿易障礙，不管是農產品還是製造業出口，全世界包含WTO會員國，都認為沒有一件是事實，但中國就是一個不講究合約精神、契約精神以及國際條例精神，對台灣單方面養套殺，所以很多產業紛紛離開中國，隨便就可以冠一個間諜罪。

鄭運鵬表示，提早宣布也是給夏立言訪中禮物，暗示若要求情，只有國民黨可以幫忙，每次他要去都可以有所收穫，都是對台灣不利、對國民黨有利的收穫，夏立言多次訪中，中國對台介入跟威脅從未減輕，君悅鬧劇發生前馬英九辦公室主任蕭旭岑也到中國，這都是很奇怪狀況，全世界都看在眼裡，對國民黨好不好大家心理有數，但對台灣產業一定不好。

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