豬頭貼照片再灑鯡魚罐！23歲女欠債200萬　黑幫出「臭招」催討

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區23歲女子花花（化名）與新北市1名林姓男子疑有200萬元債務糾紛，林男多次南下催討不成，竟夥同4名同伴，前往女子住處前擺放2顆貼有她照片的豬頭，還潑灑以臭味聞名的鯡魚罐頭，軟爛的魚肉散落地面，臭氣薰天，令女子苦不堪言。警方循線查出林男身分是竹聯幫仁堂明仁會成員，12日檢警兵分多路，在新北各地將林等5人查緝到案，全案依恐嚇取財等罪嫌移送偵辦。

▲女子住處被擺放2顆貼有照片的豬頭，還遭潑灑鯡魚罐頭。（圖／記者白珈陽翻攝）

據查，醃漬鯡魚是來自瑞典的發酵食品，後來製作成罐頭向海外販售，氣味濃郁，多數人避之唯恐不及，但對於愛好者是不可多得的美食，可搭配麵包或餅乾食用。

台中市刑大偵四隊今年7月間接獲報案，稱住處被歹徒擺放兩顆貼有被害人相片的豬頭，並潑灑鯡魚罐頭，警方調查發現，被害女子花花，與歹徒林男有200萬元債務糾紛，林男在6月間曾2度到台中向女子討債未果，至7月林男就率領4名同夥，開車到女子住處潑灑穢物。

監視器影像顯示，2名男子從黑色轎車拎著豬頭走出來，將豬頭擺放在社區門口，隨後1人返回車上拿出裝有鯡魚罐頭魚肉的塑膠箱，將魚肉潑在地面，另1人則拿手機記錄過程。

▲▼歹徒到女子住處放豬頭、潑灑鯡魚罐頭。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方查出，林男（34歲）是新北人，平日在網拍販售沐浴乳、衣服等物，但他實際上為竹聯幫仁堂明仁會成員，曾參與明仁會春酒活動，還在夜店高調炫耀幫派身分。

▲林男在夜店高調炫耀幫派身分。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方掌握林等5人的相關涉案事證，由台中地檢署檢察官陳宜君指揮，本月12日前往新北各地，將5人查緝到案，並查扣手機、現金66萬餘元等證物，訊後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌移送偵辦，檢察官複訊後命林男20萬元交保，其餘人請回。

▲林等5人遭到逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市刑大大隊長林明佐表示，將透過台中掃黑專責隊，持續針對活躍幫派及關鍵對象，掌握其幕後金流及相關人際脈絡，精準打擊，棒打出頭鳥，以收「殺雞儆猴」之效；決不容許有任何幫派藉端在台中滋事，只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角，絕不放過，一定嚴查嚴辦，而且是「斬草除根、除惡務盡」。