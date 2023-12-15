　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豬頭貼照片再灑鯡魚罐！23歲女欠債200萬　黑幫出「臭招」催討

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區23歲女子花花（化名）與新北市1名林姓男子疑有200萬元債務糾紛，林男多次南下催討不成，竟夥同4名同伴，前往女子住處前擺放2顆貼有她照片的豬頭，還潑灑以臭味聞名的鯡魚罐頭，軟爛的魚肉散落地面，臭氣薰天，令女子苦不堪言。警方循線查出林男身分是竹聯幫仁堂明仁會成員，12日檢警兵分多路，在新北各地將林等5人查緝到案，全案依恐嚇取財等罪嫌移送偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲女子住處被擺放2顆貼有照片的豬頭，還遭潑灑鯡魚罐頭。（圖／記者白珈陽翻攝）

據查，醃漬鯡魚是來自瑞典的發酵食品，後來製作成罐頭向海外販售，氣味濃郁，多數人避之唯恐不及，但對於愛好者是不可多得的美食，可搭配麵包或餅乾食用。

台中市刑大偵四隊今年7月間接獲報案，稱住處被歹徒擺放兩顆貼有被害人相片的豬頭，並潑灑鯡魚罐頭，警方調查發現，被害女子花花，與歹徒林男有200萬元債務糾紛，林男在6月間曾2度到台中向女子討債未果，至7月林男就率領4名同夥，開車到女子住處潑灑穢物。

監視器影像顯示，2名男子從黑色轎車拎著豬頭走出來，將豬頭擺放在社區門口，隨後1人返回車上拿出裝有鯡魚罐頭魚肉的塑膠箱，將魚肉潑在地面，另1人則拿手機記錄過程。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼歹徒到女子住處放豬頭、潑灑鯡魚罐頭。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方查出，林男（34歲）是新北人，平日在網拍販售沐浴乳、衣服等物，但他實際上為竹聯幫仁堂明仁會成員，曾參與明仁會春酒活動，還在夜店高調炫耀幫派身分。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲林男在夜店高調炫耀幫派身分。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方掌握林等5人的相關涉案事證，由台中地檢署檢察官陳宜君指揮，本月12日前往新北各地，將5人查緝到案，並查扣手機、現金66萬餘元等證物，訊後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌移送偵辦，檢察官複訊後命林男20萬元交保，其餘人請回。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲林等5人遭到逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市刑大大隊長林明佐表示，將透過台中掃黑專責隊，持續針對活躍幫派及關鍵對象，掌握其幕後金流及相關人際脈絡，精準打擊，棒打出頭鳥，以收「殺雞儆猴」之效；決不容許有任何幫派藉端在台中滋事，只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角，絕不放過，一定嚴查嚴辦，而且是「斬草除根、除惡務盡」。

ET快訊
北京地鐵斷2半「人疊人」！孕婦被壓到骨折　現場慘況曝
北市「罩鳥」25歲帥警起底！　上班前3hrs才走出夜店
搶喝！超商「8大品項買1送1」　只有3天
最新民調／侯康配6縣市贏賴蕭　阿本認愛男友「關係很舒服」
快訊／生命鬥士「阿港伯」離世！　網洗版哀悼
普丁替身首曝光！質問本尊「有多少分身」　觀眾全笑了
快訊／《帝王條款》校方重新發賀文！
周海媚「靈堂照」竟是假的！　殯葬業者認：用不同形式懷念

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫教小三自拍色色片喊夢裡纏綿　妻見「教學成果」怒開戰

公園驚悚隨機砍人！興賢書院無辜受連累　幼兒園參訪緊急喊卡

起底北市「罩鳥」帥警超愛喝　上班前3hrs走出夜店...酒測值曝

豬頭貼照片再灑鯡魚罐！23歲女欠債200萬　黑幫出「臭招」催討

醉猴沒戴帽又違規！辱警白癡被壓制　天兵女友加入戰局...兩人超慘

軍人賣二級保育類大冠鷲標本　辯「不是活的」下場出爐

捷運工人挖隧道罹潛水夫病　最高法院成功調解讓工人獲償

高雄員警性侵按摩女　賠百萬和解金仍遭撤職

怪男持鐮刀上門嗆「愛我老婆就帶走」　餐飲店老闆：根本不認識啊

倒垃圾結梁子！他騎車撞女鄰居7次　還潑侵蝕性液體持刀狂追

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

隨機砍人畫面曝！3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

ET民調／侯康配34.8％緊追賴蕭配 ｜20231214 ET午間新聞

摩天輪、高美濕地活春宮 女主角不起訴｜20231214 ET午間新聞

人夫教小三自拍色色片喊夢裡纏綿　妻見「教學成果」怒開戰

公園驚悚隨機砍人！興賢書院無辜受連累　幼兒園參訪緊急喊卡

起底北市「罩鳥」帥警超愛喝　上班前3hrs走出夜店...酒測值曝

豬頭貼照片再灑鯡魚罐！23歲女欠債200萬　黑幫出「臭招」催討

醉猴沒戴帽又違規！辱警白癡被壓制　天兵女友加入戰局...兩人超慘

軍人賣二級保育類大冠鷲標本　辯「不是活的」下場出爐

捷運工人挖隧道罹潛水夫病　最高法院成功調解讓工人獲償

高雄員警性侵按摩女　賠百萬和解金仍遭撤職

怪男持鐮刀上門嗆「愛我老婆就帶走」　餐飲店老闆：根本不認識啊

倒垃圾結梁子！他騎車撞女鄰居7次　還潑侵蝕性液體持刀狂追

台積電2奈米首廠落腳寶山　明年4月進機

賣比賽黃牛票最高處50倍罰鍰　大量掃票處3年或300萬元罰金

佳娜懷孕7個月「開始嚴重胸悶」！挺大肚哭了：不敢吃…現況曝光

女高中生稱4歲男童「襲胸」！要求道歉　奶奶為護孫摔斷腰椎

勞退自提僅14年！她43歲已財富自由　退休後月領超過3萬元

陸認定台對陸「貿易壁壘」　陸委會：刻意繞開WTO「有政治目的」

米可白「意外之吻」嚇到背濕：我還要再婚的耶！人夫吻戲沒報備

鋼鐵股轉機題材吸引買盤進駐　盤中11檔強攻漲停

直擊！北京脫軌車廂「嚴重變形」急搶修　百萬上班族受影響　

沒脫褲子就生！女只顧滑手機　嬰兒頭卡「雙腿與短褲間」窒息亡

社會熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

北市帥警慶生high到脫光　「杯子罩鳥」慘了

送小孩上學臨停被罰600元　警予以撤單

即／高雄男子墜樓！掉落撞卡冷氣架無生命跡象

細肩帶辣妹「開BMW撞賓士」！匝道上拍完照就落跑

士林短褲正妹衝馬路　直撞小貨車倒地

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

即／病兒啞鈴弒父...母求輕判　國民法官判決出爐

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

槽化線鬼切上國道「女駕駛慘死」！2司機2萬交保

朱學恒涉性騷！遭北院追加限制出境8個月

更多熱門

相關新聞

綁匪窩裡反！開車閃燈助警找到肉票

綁匪窩裡反！開車閃燈助警找到肉票

台南市警新化分局破獲1起擄人恐嚇取財案，查獲8名犯嫌到案，救出被毆打重傷的被害人送醫，其中1名犯嫌遭檢察官聲請羈押禁見獲准，並查扣作案用鋁棒及膠帶等證物，全案擴大偵辦追緝其他共犯到案中。

新北服飾店遭潑漆5煞落網　主嫌根本搞烏龍

新北服飾店遭潑漆5煞落網　主嫌根本搞烏龍

4匪當街擄人押上車　警1小時破案

4匪當街擄人押上車　警1小時破案

囂張吃霸王餐！收保護費不成連砸3店　彰化5惡煞下場曝

囂張吃霸王餐！收保護費不成連砸3店　彰化5惡煞下場曝

假借債務設計擄人強盜　4惡煞落網下場曝

假借債務設計擄人強盜　4惡煞落網下場曝

關鍵字：

鯡魚罐頭恐嚇取財豬頭債務糾紛台中市刑大

讀者迴響

熱門新聞

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

開除正妹秘書！霸氣女董：只想當網紅

快訊／麥當勞宣布喊漲！

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

叫賣哥葉昇峻離婚！　妻否認「外人介入」曝原因

余天傳退出綠營輔選　黃揚明曝原因

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

中國百萬女網紅轟曼谷紅燈區　遭警方傳喚

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

國中小情侶偷嚐禁果！誕下死嬰埋院子慘了

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面