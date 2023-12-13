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社會 社會焦點 保障人權

為討債！4匪清晨當街擄人　熱心民眾PO8秒目擊影片...男1小時獲救

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市范姓男子疑似與呂姓男子有債務糾紛，今（13）日清晨發現呂男蹤跡後一路尾隨，夥同2男1女在大溪區永昌路上當街將呂攔下，並將他強拉上車，整個過程被熱心路人拍下報案。大溪警方據報後1小時後，在平鎮區某民宅救出呂男，並逮捕范姓男子等3男1女，偵訊後依妨害自由、擄人勒贖、組織犯罪嫌移送偵辦。

▲桃園市范姓男子疑似與呂姓男子有債務糾紛，今天清晨夥同2男1於大溪區尾隨呂男當街擄人，強拉上車，過程被路人拍攝。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲桃園市范姓男子疑似與呂姓男子有債務糾紛，今天清晨夥同2男1於大溪區尾隨呂男當街擄人，強拉上車，過程被路人拍攝。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

大溪警方指出，呂姓男子疑似與范姓男子有債務糾紛，今天清晨6時20分許，於大溪區永昌路上被范姓男子夥同2男1女當街攔下，強拉呂男上車，呂男部從慘遭范男等人毆打，最後仍被強押上車，熱心民眾拍下呂被擄走的畫面後，將8秒鐘的影片PO網，警方獲報後成立專案小組並報請桃園地檢署指揮偵辦。

▲大溪警方今天上午循線查獲當街擄人范姓男子等3男1女到案，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大溪警方今天上午循線查獲當街擄人范姓男子等3男1女到案，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組以車追人，迅速於1小時內於平鎮區某民宅順利救出呂姓男子，當場拘捕范姓男子等3男1女共犯到案，偵訊後依妨害自由、擄人、組織犯罪等罪嫌移送桃園檢署偵辦，警方強調，年關將屆與大選前夕，警方對於治安維護工作絕對全力以赴、淨化轄區治安。

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