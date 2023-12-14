擄人討債案！自小客「拼命閃燈」助警找到肉票　竟是綁匪窩裡反

記者林東良／台南報導

台南市警新化分局破獲1起擄人討債案，查獲8名犯嫌到案，救出被毆打重傷的被害人送醫，其中1名犯嫌遭檢察官聲請羈押禁見獲准，並查扣作案用鋁棒及膠帶等證物，全案擴大偵辦追緝其他共犯到案中。

▲台南市新化分局警方破獲1起擄人恐嚇取財案，救出被打成重傷的被害人，查獲8名犯嫌到案，其中1嫌遭檢察官聲請羈押禁見獲准，全案擴大偵辦追緝其他共犯到案中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新化警方指出12月5日凌晨3時，接獲高雄市仁武分局通報，黃姓男子報案指稱其子因為債務問題，4日深夜11時許在高雄市1家飯店前遭不明人士擄走，黃父因擔心其子安全，即向高雄市仁武分局通報緊急協尋，由於黃疑遭挾持至台南市新化區，因此緊急通報新化警方協助。

新化警分局立即指派偵查隊及出動警網前往協尋救援，行經外環道時，一部對向車子突然向警車閃大燈，警方停車瞭解後，該車駕駛立即帶著警方，在附近一處路旁草叢內，發現躲藏之蘇姓、黃姓、陳姓等3名犯嫌，警方嚇令趴下後3人始向警方坦承擄人討債。員警於附近巡視察尋找，發現黃姓被害人及其謝姓友人，雙手被黑色膠帶綑綁，剛走出民宅就倒在路邊，警方立即通報救護車到場協助送醫。

新化警分局分局長王智民立即指示偵查隊及新化所成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，陸續查獲8名犯嫌到案，其中1嫌遭檢察官聲請羈押禁見獲准，並查扣作案用鋁棒及膠帶等證物，全案正向上追查其他共犯到案，擴大辦中。