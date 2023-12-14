　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

擄人討債案！自小客「拼命閃燈」助警找到肉票　竟是綁匪窩裡反

記者林東良／台南報導

台南市警新化分局破獲1起擄人討債案，查獲8名犯嫌到案，救出被毆打重傷的被害人送醫，其中1名犯嫌遭檢察官聲請羈押禁見獲准，並查扣作案用鋁棒及膠帶等證物，全案擴大偵辦追緝其他共犯到案中。

▲台南市新化分局警方破獲1起擄人恐嚇取財案，查獲8名犯嫌到案，其中1嫌遭檢察官聲請羈押禁見獲准，全案擴大偵辦追緝其他共犯到案中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市新化分局警方破獲1起擄人恐嚇取財案，救出被打成重傷的被害人，查獲8名犯嫌到案，其中1嫌遭檢察官聲請羈押禁見獲准，全案擴大偵辦追緝其他共犯到案中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市新化分局警方破獲1起擄人恐嚇取財案，查獲8名犯嫌到案，其中1嫌遭檢察官聲請羈押禁見獲准，全案擴大偵辦追緝其他共犯到案中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新化警方指出12月5日凌晨3時，接獲高雄市仁武分局通報，黃姓男子報案指稱其子因為債務問題，4日深夜11時許在高雄市1家飯店前遭不明人士擄走，黃父因擔心其子安全，即向高雄市仁武分局通報緊急協尋，由於黃疑遭挾持至台南市新化區，因此緊急通報新化警方協助。

▲台南市新化分局警方破獲1起擄人恐嚇取財案，查獲8名犯嫌到案，其中1嫌遭檢察官聲請羈押禁見獲准，全案擴大偵辦追緝其他共犯到案中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新化警分局立即指派偵查隊及出動警網前往協尋救援，行經外環道時，一部對向車子突然向警車閃大燈，警方停車瞭解後，該車駕駛立即帶著警方，在附近一處路旁草叢內，發現躲藏之蘇姓、黃姓、陳姓等3名犯嫌，警方嚇令趴下後3人始向警方坦承擄人討債。員警於附近巡視察尋找，發現黃姓被害人及其謝姓友人，雙手被黑色膠帶綑綁，剛走出民宅就倒在路邊，警方立即通報救護車到場協助送醫。

▲台南市新化分局警方破獲1起擄人恐嚇取財案，查獲8名犯嫌到案，其中1嫌遭檢察官聲請羈押禁見獲准，全案擴大偵辦追緝其他共犯到案中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新化警分局分局長王智民立即指示偵查隊及新化所成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，陸續查獲8名犯嫌到案，其中1嫌遭檢察官聲請羈押禁見獲准，並查扣作案用鋁棒及膠帶等證物，全案正向上追查其他共犯到案，擴大辦中。

ET快訊
快訊／狂砍64分破紀錄！　紀念球卻被拿走爆衝突
快訊／三民公園隨機砍人！　男揮刀砍3女遊客
台彩曝中獎人面相　「2特徵」最好運
國中生〈帝王條款〉藏驚人細節！神觀察力全跪了：難怪優勝
《帝王條款》吵翻！Cheap「被出征」霸氣喊：有比賺錢更重要
骨灰罈紅茶輸了！好市多「1神物」秒篡位　會員推：快被挑光了
全台首創！新竹縣市跨年演唱會　卡司公布
林襄被追問「為什麼找運動員當男友」　羞笑全說了
26歲寫真女星驟逝　親媽爆內幕：女兒像被他殺了一樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化蛇蠍女全家奪財害命　與死者兒和解…她二審仍被判無期徒刑

快訊／彰化三民公園傳隨機砍人！男揮刀砍3女後自殘　警壓制送醫

擄人討債案！自小客「拼命閃燈」助警找到肉票　竟是綁匪窩裡反

兄妹3人創LINE群組生變！2人退出獨留小妹　她怒告2人結局曝

台中警破總統賭盤！千萬賭資擺滿桌　組頭怕被抓「只收泰達幣」

資深玉女歌手告音樂教父索賠千萬　喊話真誠面對別再有人受騙

亂潑髒水！po文辱女立委「喇雞」+「舌吻」人夫　彰化女慘了

陳沂被控詐欺不起訴！反擊怒告馮語婷　用假名誹謗「嫌沂犯」　

籌資2千萬購郭台銘連署書　前國民黨中常委范成連等13人起訴

台東男毒駕拒檢「狂逃10分鐘」自撞引擎起火　2人棄車仍被逮

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

為何婚後不想跟婆家住？

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

調皮娃趁媽拿衣服沒注意　迅速爬行「藏身」躲貓貓

彰化蛇蠍女全家奪財害命　與死者兒和解…她二審仍被判無期徒刑

快訊／彰化三民公園傳隨機砍人！男揮刀砍3女後自殘　警壓制送醫

擄人討債案！自小客「拼命閃燈」助警找到肉票　竟是綁匪窩裡反

兄妹3人創LINE群組生變！2人退出獨留小妹　她怒告2人結局曝

台中警破總統賭盤！千萬賭資擺滿桌　組頭怕被抓「只收泰達幣」

資深玉女歌手告音樂教父索賠千萬　喊話真誠面對別再有人受騙

亂潑髒水！po文辱女立委「喇雞」+「舌吻」人夫　彰化女慘了

陳沂被控詐欺不起訴！反擊怒告馮語婷　用假名誹謗「嫌沂犯」　

籌資2千萬購郭台銘連署書　前國民黨中常委范成連等13人起訴

台東男毒駕拒檢「狂逃10分鐘」自撞引擎起火　2人棄車仍被逮

趙少康喊「一年沒推內閣就辭職」　侯友宜：上任馬上處理

彰化蛇蠍女全家奪財害命　與死者兒和解…她二審仍被判無期徒刑

昔暗助議長賄選？　賴清德競總駁斥：假爆料

連鎖水餃店消費「吃到塑膠膜」　他嚇壞：不知剩下被吃到哪去

蛋堡考上第一志願「中途轉念玩嘻哈」！遭媽反對爆爭執：成長過程很孤單

獨家／「最帥翻譯」程浩主動追男友　哽咽求婚：跟他在一起很幸福

許維恩母失智8年「她已不認得我了」：我相信有奇蹟！

黃崇哲／金融科技的下一站

新冠及流感疫苗接種站　台東衛生局16日上午開設

澳洲女子遭控「連殺4孩」入獄20年　終獲清白罪名撤銷

社會熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

國1「3車追撞」傷亡不明！男全身血癱路肩　驚悚畫面曝

猛撞停等紅燈工程車！　22歲騎士慘死

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

連千毅爆辣妹助理「用皮肉換包包」挨告　判賠8萬

即／疑課業壓力大　彰化高職生墜樓身亡

台南男捅死老母！發文：我要下地獄了

全台第一人！高雄男跳《科目三》變「骨折三」

快訊／國1一早「3車追撞」幾乎全毀　傷亡不明

即／北投「1男子陳屍公車內」！　民眾聞異味報警

玩命關頭國道版！BMW追攔奧迪「先撞再砸」

基隆民宅大火　烈焰衝出窗戶

北投「公車內驚見男屍」！死者身分曝光

更多熱門

相關新聞

新北服飾店遭潑漆5煞落網　主嫌根本搞烏龍

新北服飾店遭潑漆5煞落網　主嫌根本搞烏龍

新北市三重區三和夜市一家服飾店日前遭人潑漆恐嚇、貼賣假貨宣傳單，沒想到連北市2間分店也受害，甚至當顧客面前潑漆，行徑相當囂張，起因竟是主嫌要求老闆「贊助」犯詐欺案打官司的律師費，嫌給太少才糾眾犯案；警方循線逮捕5名涉案男子，發現主嫌根本搞烏龍，他索錢對象不是服飾店股東，僅是老闆朋友，訊後依恐嚇取財、毀損等罪移送偵辦。

涉金錢豹虐殺案！男方向燈太早滅被逮

涉金錢豹虐殺案！男方向燈太早滅被逮

囂張吃霸王餐！收保護費不成連砸3店　彰化5惡煞下場曝

囂張吃霸王餐！收保護費不成連砸3店　彰化5惡煞下場曝

高中同學6萬債務翻臉　假慶生當街擄走

高中同學6萬債務翻臉　假慶生當街擄走

人妻獻身小鮮肉！結果一個月狂噴58萬

人妻獻身小鮮肉！結果一個月狂噴58萬

關鍵字：

黃金時間擄人恐嚇取財

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

丫頭出國脫了！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

楊丞琳失言4天首現身！

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面