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鎮暴槍打臉擄人！囚禁凌虐還搶光金飾　4惡煞被逮下場慘曝

▲桃園市謝姓等4名男子於2021年10月間假借處理債務為由，在平鎮地區強虜被害人上車，持鎮暴槍射擊腳步成傷後，強盜其身上現金與金項鍊等財物，被害人後循線報警。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市謝姓等4名男子假借處理債務，持鎮暴槍射擊後擄走被害人，強盜其現金與金項鍊等財物。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓、羅姓與2名陳姓男子，於2021年10月間於平鎮區某處加油站前攔下黃姓被害人，其中謝男持鎮暴槍對被害人射擊，其餘人則對其拳打腳踢後強擄上車，押至某處民宅拘禁，強盜其身上4萬4千元現金與金項鍊等財物，還要求再交付12萬元，被害人佯稱回家領錢後獲釋，並趁機報警求助，警方循線將謝男等4人拘捕到案；桃園地檢署調查後，依加重強盜罪嫌將謝男等4人起訴。

檢警調查，24歲的謝姓男子、22歲的羅姓男子、23歲陳姓與24歲陳姓男子於2021年10月31日凌晨1時許，由姓名不詳之男子駕車在平鎮區中豐路某加油站前，攔截騎乘機車的黃姓被害人，黃見眾人自後追逐，加快油門逃逸，謝男則持鎮暴槍對黃射擊腳部、臉部等處射擊，最後黃男仍被攔截，謝男等人則強擄黃男上車至桃園市中壢區某處民宅，持球棒對黃男拳打腳踢毆打，逼迫其須交付16萬8千元才能離開。

其中羅姓男子搶走黃男頸部價值約4、5萬元金項鍊1條，又搶走其身上4萬4千元現金，同時逼迫黃男需再繳交12萬8千元，並怒嗆「不拿錢不放你回家」等語，黃男則誆稱家裡有提款卡內有錢，願意回家拿卡提錢繳付，黃男被矇住雙眼被載回攔截地點釋放，黃男則趁機報警求助，事後由大溪警方循線查獲謝男等4人到案。

桃檢複訊時，謝、羅、陳等人辯稱是要協助處理黃男與其他人機車買賣之債務糾紛，但黃男則聲稱沒有任何債務糾紛，檢方認定謝男等4人犯行明確，依加重強盜罪嫌將他們提起公訴。

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