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社會 社會焦點 保障人權

囂張吃霸王餐！收保護費不成連砸3店　彰化5惡煞下場曝

▲彰化二林鎮洪男帶人連砸3店。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化二林鎮洪男帶人連砸3店。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

二林鎮洪姓男子今年4月間，帶著7人接連到燒烤店及2家KTV白吃白喝，還大喊「我要進來」示意插乾股收保護費，甚至砸店洩憤，讓店家損失慘重，警方依組織犯罪、恐嚇取財、毀損及傷害等罪嫌送辦，案發後雙方成立調解，彰化地院審結，將洪等5人分別判處6月到1年3月徒刑，但都獲緩刑，或服義務勞務。

這起案件發生在4月30日深夜到5月1日凌晨，洪男先夥同其他人，到二林鎮內一間KTV消費後，砸毀包廂內電視、盤子，店家損失1萬5000元，消費7400元也沒付款，揚長而去，使店長及經理員工心生畏懼。

▲彰化二林鎮洪男帶人連砸3店。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化二林鎮洪男帶人連砸3店被逮。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

接著洪等3人又找來2名友人，於5月1日凌晨，到鎮內一間海鮮燒烤店白吃4千元拒絕付錢，洪先出手砸破酒瓶及玻璃杯，林則強行將張姓店長從廚房拉到店外，並拉扯店外瓦斯管線，將店長上衣扯破、恐嚇「要將瓦斯管拉斷」。另外2人亦動手毀損店內營業用的桌椅、廚房器具、魚缸、櫃子、烤爐、冷凍櫃等物，逕自離去，影響並危害該店及鄰近住戶或店家之安寧與秩序，店家財物損失約10萬元。

洪等人還不罷手，又到另一家KTV，要脅「要先唱歌才要付款」，又付不出酒水費用1820元，又出手壓制店內員工造成其「頭部挫傷」，將店內10多瓶價值數萬元的洋酒及電腦報表紙、禮盒、電腦周邊全砸了，共計損失4萬1300元。

案發後犯嫌與店家成立調解賠償，彰化地院依恐嚇得利、妨害秩序、傷害等罪，將洪等3人分別判處1年至1年3月不等徒刑，緩刑2至3年，提供40至80小時義務勞務，接受2場次法治教育課程。另外一名林男、游男則判刑6月、緩刑2年。

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