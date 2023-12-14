新北服飾店遭潑漆5煞落網　主嫌根本搞烏龍！遭狼狽壓制畫面曝

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區三和夜市一家服飾店日前遭人潑漆恐嚇、貼賣假貨宣傳單，沒想到連北市2間分店也受害，甚至當顧客面前潑漆，行徑相當囂張，起因竟是主嫌要求老闆「贊助」犯詐欺案打官司的律師費，嫌給太少才糾眾犯案；警方循線逮捕5名涉案男子，發現主嫌根本搞烏龍，他索錢對象不是服飾店股東，僅是老闆朋友，訊後依恐嚇取財、毀損等罪移送偵辦。

▲三重警方循線逮捕潑漆犯嫌 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據悉，25歲主嫌曹姓男子曾涉及詐欺案遭起訴，為了請律師打官司花了數十萬元，後來竟向陳姓朋友要求「贊助」律師費，陳男只給了6萬6000元，曹男認為陳男在雙北市開設服飾店，賺的缽滿盆滿的，卻只願意給這個金額，心裡相當不滿。

曹男越想越氣，從上個月（11月）26日至12月11日，找了4名友人到服飾店的新北市三重店、台北市師大店及中山店，共潑漆5次，更在營業時間當著顧客的面前潑漆，行徑囂張又惡劣，還印製店家賣假貨的宣傳單，貼在店家大門，並在臉書社群網站貼文造謠。

三重分局獲報成立專案小組，13日下午3時許，警方在士林、新莊、三重等地，曹姓主嫌等5人狼狽遭壓制逮捕，曹男到案後才知道，服飾店根本不是陳男的，警訊後將5人依恐嚇取財、毀損等罪移請新北地檢署偵辦。

▼三重警方起獲印製的賣假貨宣傳單 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼犯嫌在店家門口張貼假宣傳單 。（圖／記者陳以昇翻攝）