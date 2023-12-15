吳欣盈貴族夫財產補申報？　中選會：目前為止還沒提出更正

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

中選會15日正式公告第16任總統副總統選舉候選人名單，依序為1號柯文哲及吳欣盈、2號賴清德及蕭美琴、3號侯友宜及趙少康。針對吳欣盈配偶的財產申報問題，中選會主委李進勇說，吳欣盈辦公室指派的律師有跟中選會詢問相關辦理更正的事宜，「但到目前為止還沒提出正式更正」。

李進勇說，到目前為止，副總統候選人吳欣盈女士的財產申報問題，他們辦公室指派的律師跟我們詢問相關要辦理更正的事宜，「但到目前為止還沒提出正式更正」；他指出，有關候選人財產申報的公告，都是按照候選人的申報資料進行形式審查，之後就予以公告。

副主委陳朝建補充，吳欣盈候選人有找律師來跟中選會詢問，但還沒有提出更正的申請。另外，按照既有法規，所謂的形式審查是指他所載的事項照登，按照財產申報法的規定，候選人的申報資料一旦來函照登後是不得抽換的，如果有更正的話，會用更正附件的方式一併再上網公告。

若一直未補登的話，陳朝建說，按照財產申報法規定，候選人財產資料取得後、審定完總統副總統候選人資格後，把所提供的資料照登公告，若發現資料有錯誤，依法可以請求更正；若為請求更正，一旦有具體檢舉個案，立案調查之後也會做後續的處理。