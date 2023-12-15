副手效應消退？　游盈隆嘆：史上最無趣總統立委選舉

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

副手效應消退？　游盈隆嘆：史上最無趣的總統立委選舉

▲▼游盈隆出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲游盈隆。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選倒數29天，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，過去三個禮拜，影響選情的主要因素有兩個，第一是副手效應，第二是兩大黨選舉機器全面啟動；然而，隨著副手效應逐漸消退，最後一個月將回歸三位總統候選人競爭。此外，他也感嘆，選戰發展到現在，三大陣營迄無重大議題交鋒，是史上最無趣的總統與立委選舉，尤其是不少長年跑總統大選的資深記者，都有這種失望的感覺。

對於2024總統與立委選情，游盈隆15日在臉書發文分析，目前來看，選舉小的變化有，大的變化沒有，「賴蕭配」仍一馬當先，但已逐漸趨向穩定舒適領先，「侯康配」雖超前「柯盈配」，但基本上旗鼓相當，雙方差距不大。

游盈隆表示，過去三個禮拜，影響選情的主要因素有兩個，一個是副手效應，另一個是兩大黨選舉機器全面啟動，包括民調戰，蕭美琴與趙少康都算政壇老將，各有所長，他們一上場，就魅力四射，成為鎂光燈焦點；柯陣營在這兩方面都屈居弱勢，只有挨打的份，終究只是一個新興的小黨。

然而，游盈隆指出，副手效應已漸漸消退，最後一個月仍將回歸三位總統候選人的競爭，畢竟趙少康與蕭美琴喇叭聲再強，也不能一直吹下去，選民希望聽到的是總統候選人的聲音。而差一點被民調打趴的柯文哲，能不能在短暫休息後，重新仰天長嘯，在未來半個月再拋出選民喜歡的議題立場，或吸引人的重大政見主張，將是一大考驗，也是一大變數。

游盈隆感嘆，這場選戰發展到現在，時間所剩無幾，三大陣營迄無重大議題交鋒與對話，舉凡兩岸戰爭與和平、如何加強國防、如何提升台灣國際地位、如何拼經濟、爭取加入重要國際經貿組織如CPTPP、如何推動國人最關注而失望也最多的司法改革、如何推動有意義的憲政改造、如何面對處理6都16縣市畸形的地方政府體制、如何有效縮小嚴重的貧富差距、如何面對選後國會三黨不過半的政局等，難怪讓越來越多人感覺這是一場史上最無趣的總統與立委選舉，尤其是不少長年跑總統大選的資深記者，都有這種失望的感覺。

游盈隆表示，未來半個月即將上場的，三場總統候選人政見會，一場副總統政見會，一場總統候選人電視辯論會，是否能扭轉人們對這場選舉無趣的印象，值得拭目以待。當主要總統候選人不喜歡或不擅長打議題戰的時候，選舉競爭會轉向候選人個人品德操守、能力、外貌、形象、條件、人格特質打轉，例如最近熱炒的違建案、個人或團隊成員的學倫、黑金、貪腐、性醜聞等品性道德問題。

游盈隆強調，選戰將聚焦在「價值共識議題」（Valense issue)，會越來越辛辣，且越來越個人化，而根據2022地方選舉經驗，選戰一旦陷入「價值共識議題」的泥沼，例如前新竹市長林智堅學倫案，就會對執政的民進黨相當不利。

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