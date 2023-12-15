朱立倫：聽說民進黨準備面對「侯康配」當選事實　所有奧步都可能出現

▲朱立倫出席國民黨「不分區特攻隊」成軍記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨昨指副主席夏立言13日率團訪中國大陸是應台商邀請，地點包括成都、南昌、中山、廈門及重慶，被民進黨總統候選人賴清德陣營質疑有有難言之隱。對此，國民黨主席朱立倫今（15日）批民進黨不抹紅不會選；朱也說，他知道民進黨內部最近非常緊張，接下來可能所有奧步都會出現，因為民進黨已經開始準備面對「侯康配」當選的事實。

朱立倫15日出席國民黨「不分區特攻隊」成軍記者會。會中媒體詢問，夏立言訪陸被賴清德陣營質疑為何選前最敏感時刻出發，國民黨是否有難言之隱，並希望公開夏的行程釋疑。

朱立倫回應，對民進黨搖頭至極，夏立言出發前，或上月跟上上月出發參加台商活動前，他還認為民進黨稍微進步，沒針對正常台商換屆活動來抹紅國民黨，但沒想到民進黨跟綠媒又開始猛攻這議題。

朱立倫說，他不清楚夏立言今天到成都、南昌、中山或廈門，因為每屆換屆台商的聯誼會或所有台灣同胞在大陸的，都有很多活動，且都在歲末年終舉辦，去年跟前年都如此。他想說，既然都是同胞、台商，國民黨去加油、解決問題是好事情，但民進黨不抹紅不會選。

朱立倫表示，他知道民進黨內部最近非常緊張，接下來可能所有奧步都會出現，因為民進黨已經開始準備面對「侯康配」當選的事實，「這個是民進黨內部傳出來的，不是我講的」，所以民進黨現在針對國民黨跟「侯康配」各種抹黑、抹紅，通通都會來。

朱立倫提及，回想去年選舉，到嘉義可以看到，說選給市長候選人黃敏惠就是選給共產黨，雲林滿街是選給縣長候選人張麗善，就是選給中國國家主席習近平的紅布條，南投有多少大看板，說選給縣長候選人許淑華，就是選給共產黨，請問民進黨還有沒有招啊？

朱立倫說，民進黨不關心台商、台胞，而國民黨去參加相關歲末換屆活動或聯誼活動、聚會，你也要抹紅？都是自己台灣人，真是覺得民進黨不抹紅、抹黑就不會選。