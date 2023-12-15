直擊／行走不斷電大聲公！　張麗善成侯友宜車掃最佳助選王

▲侯友宜到雲林車掃，張麗善陪同一小時。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／雲林報導

國民黨總統候選人侯友宜今（15）日繼續主攻南台灣，一早自雲林虎尾出發掃街，雲林縣長張麗善也全程陪同。厲害的是，與侯站上戰車後，張麗善當起「行走不斷電大聲公」，一路助講不斷電，車掃時間長達1小時，路上都是張麗善的助講聲音、完全沒有休息，為此次車掃最強戰力。

侯友宜結束兩天高雄車掃行程後，今日一早抵達雲林虎尾同黨籍立委丁學忠競選總部，接著到虎尾德興宮、土庫順天宮參拜，下午則準備從斗六棒球場出發，沿途行經斗南順安宮，接著前往雲林西螺福興宮參拜。

張麗善一早也盡到地主責任，一路從丁學忠競選總部跟著侯友宜車掃到土庫。令人驚艷的是，從張麗善一站上戰車後，助講的聲音就沒有停過，過程中張不斷與民眾說明票投侯友宜、趙少康原因，也提到侯友宜「不統、不武、不獨」的主張，經過菜市場也特別強調侯友宜是菜市場長大的小孩，沿途更是直接把侯友宜的政見全部背出來。張麗善的舉動，宛如「行走不斷電大聲公」，讓隨行媒體佩服不已。

對於連續三天在南部車掃，侯友宜說，他是南部出生的嘉義人，南部就是人親、土親，鄉親，這段到南部的時間，他聽到很多南部人民的聲音，包括南部長輩希望老農津貼可以提高，排富的老人健保，也要補足，此外也有農民欠工、公糧收購價格要提高、水利會要還歸於民等，這些聲音他都有聽到，「我身為南部出生的人，關心我們一切遇到的問題，所以我常常來到南部，感謝南部人給我的支持。」

回顧前兩天在高雄，侯友宜表示，高雄鄉親的熱情，衝出來對著他喊侯康配一定要當選，保護台灣平安，今天來到雲林也要繼續聽雲林鄉親的聲音，他一定和鄉親團結在一起解決所有問題，用這樣的精神照顧全台灣，希望台灣可以平安，大家可以過一個好生活。



