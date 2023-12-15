吳欣盈不滿出訪COP28碰壁批外交部　與會綠委曝實情：不公允也不厚道

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨副總統候選人、立委吳欣盈日前赴杜拜參與COP28時，因受中國打壓，無法進入主會場藍區、行程也有變動，吳罕見在質詢時批評這是外交碰壁、對不起納稅人。同樣出席大會的立委洪申翰指出，外交部行前就告知吳欣盈，副總統候選人身份有高度政治敏感性，她決定面對這個風險前往大會，這樣責備外交人員不公允、不厚道也不符合事實。

對於吳欣盈怒批台灣無法進入COP28相關會場，外交部14日回應，吳欣盈被提名為副總統候選人後，已數度主動拜會吳欣盈，明確告知具有高度政治敏感性的候選人身分可能引發的打壓風險，分析各種受限情境及影響，建議其重新考量行程，但吳欣盈仍決定前往。

外交部指出，吳欣盈還高調召開行前記者會，外交部研判此舉不僅引發中國注意並得以掌握「國會視導團」成員及行程，進而招致中國突襲式施壓COP28大會祕書處，停止吳欣盈換證參與部分會議，並波及其他三位委員，更可能傷害未來我國參與空間。

對於此次大會，洪申翰表示，這次在杜拜的氣候大會有幾個重要結論，包含再生能源三倍等等，跟台灣能源政策不謀而合，至於吳欣盈的質詢內容部分，台灣國際參與非常困難，原因是中共強橫霸道，一致對外的理念下應該不用分黨派，自己原本無意也不想主動多談，究竟是哪個委員造成其他人參與受阻。

洪申翰指出，吳欣盈行前就被告知，副總統候選人身份有高度政治敏感性，很可能帶來更多參與上的風險，她決定面對這個風險前往大會，看到她質詢時，反而把在場館受到中國打壓狀況歸咎給外交部，朝野當然可以針對更多參與機會腦力激盪，但用這種責備方式會打擊外交人員信任，且不公允、不厚道也不符合事實。