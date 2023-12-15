柯文哲稱排除萬難辦世大運　林濁水不解：跟陳菊辦世運的紀錄一樣

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲近日於個人臉書與網路節目專訪中，皆提到自己在2017年辦理世大運時，遭到諸多困難，但他都一一排除，最終讓中華民國國旗能進入觀眾席、我國總統能在開幕致詞。對此，前立委林濁水昨（14日）在臉書不解表示，柯文哲言下之意是這樣的成就很了不起，但監察院長、前高雄市長陳菊在2009年辦理世運時的紀錄也都一模一樣。

林濁水說，看到柯文哲接受媒體人范琪斐的專訪，柯意氣風發地談辦成世大運，讓中國派隊參加，讓蔡英文總統上台講話，而中國隊則避開開幕式以及青天白日旗可以在會場出現等。

針對柯文哲的自述，林濁水認為，柯文哲的言下之意，就是這樣的成就非常了不起，應該廣為大家當做和中國交往的典範。林濁水坦言，聽到這段專訪，他驚訝得不得了。

林濁水進一步說明，因為這和2009年陳菊辦高雄「世界運動會」，有中國參加、世運主席以「中華民國總統馬英九」的稱呼邀請馬英九上台宣布大會開幕，同時還創國際活動中，觀眾可以舉青天白日旗加油的紀錄等等一模一樣？

然而，林濁水不解，那麼柯文哲為什麼對陳菊從來沒一句好話，反而把她當成頭號惡魔黨，有機會就駡？並嘲諷柯，「奇怪，太奇怪了，不開刀外科醫師，永遠第一名的柯P」。

▼監察院長、前高雄市長陳菊。（圖／記者林敬旻攝）