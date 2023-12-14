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台南桌球選手獻「金」　陳亭妃、陳怡珍、周麗津力爭恢復基層桌球訓練站

▲立委陳亭妃及市議員陳怡珍、周麗津，邀集教育部體育署、市府體育局等單位，力爭恢復桌球基層訓練站及爭取桌球館的宿舍修復經費，重振台南桌球王國美譽。（圖／記者林東良翻攝）

▲立委陳亭妃及市議員陳怡珍、周麗津，邀集教育部體育署、市府體育局等單位，力爭恢復桌球基層訓練站及爭取桌球館的宿舍修復經費，重振台南桌球王國美譽。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市是全國桌球的重鎮，桌球成績過去曾在全運會23連霸，但自從台南市桌球訓練中心的桌球館委外經營後，連霸中斷，成績失色。

曾任台南市桌球委員會主委的立委陳亭妃及市議員陳怡珍、周麗津，14日邀集教育部體育署、市府體育局等單位，力爭恢復桌球基層訓練站及爭取桌球館的宿舍修復經費，才能將選手從生活起居、教育、訓練一體規劃培訓更多優秀選手，為台南爭光，重振台南桌球王國美譽。

立委陳亭妃14日召開桌球選手獻「金」台南，為台南桌球館請命記者會，邀請市府體育局長陳良乾、體育署運動競技組科長周德倫、運動設施組組長蔡文娟、蔣澎龍教練、黃聖盛教練、台南市桌委會副主委吳文嘉及獲2023年世界盃青少年U15桌球錦標賽男雙金牌、男團銀牌、混雙銅牌的史上最年輕國手郭冠宏等單位與會。

陳亭妃表示，自己長期關注台南市體育的發展，栽培選手應該從小開始、從紮根開始，積極向中央爭取成立台南市桌球基層訓練站，是一個訓練選手的平台，每年有編列200萬元經費，桌球館可以聘請各國教練駐點指導，並且讓選手能夠到其他國家移地訓練，成立以來在當時林忠雄教練的努力下，台南桌球館訓練出許多好手，一代接一代有吳文嘉、馮聖欽、謝文堂、蔣澎龍、張雁書、吳志祺、黃聖盛、江宏傑等等，一向是國家代表隊的主力。至今台南市共培養出成人國手30多人，青少年國手50多人，成績傲視全國。全運會的連霸在2015年來到23連霸。

陳亭妃指出，2017年台南桌球館委外招標由舞動陽光經營後一切變調，選手失去最佳訓練場地，搬離球館2、3樓的宿舍，失去中央的補助，由林教練籌措訓練場地、宿舍，勉強支持訓練不至中斷，而2017年全運會台南桌球男團也屈居第二，傳奇的連霸畫下句點。今年還好有郭冠宏拿下世界盃青少年桌球錦標賽男雙金牌、男團銀牌、混雙銅牌，振奮人心，希望郭冠宏獻「金」台南這股榮耀能激勵台南桌球更上層樓，為此結合市議員陳怡珍、周麗津共同為台南桌球館請命力爭恢復桌球訓練中心，能有更多資源經費改善場館培訓更多優秀國手。市議員陳怡珍、周麗津表示，希望地方中央協力打拼能將重新贏回台南桌球王國美譽。

市府體育局長陳良乾指出，體育局全力支持桌球發展，相關場館整建改善會全力配合。蔣澎龍教練則提出目前台南訓練上遇到最大的困境，一是宿舍，一是經費。2017年以前，教練選手宿舍在桌球館2、3樓，方便生活管理，好的環境吸引全國有潛力的年輕選手來集訓。自2017年遷出後2、3樓無人居住，設備年久失修，宿舍空間淪為蚊子館。經費部分，過去林教練執掌時期，有中央補助款、有全運會連霸獎金，如今這兩筆皆空，球隊每個月教練薪水、消耗性器材、營養費、水電費等等，真的是非常拮据！

體育署運動競技組科長周德倫、運動設施組組長蔡文娟皆表示，爭取基層訓練站或宿舍的修繕經費，陳亭妃委員都已經跟體育署討論過了，請市政府體育局立即向體育署提計畫申請，體育署一定會全力協助促成。

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