相驗結果曝！「孝子」捅死中風臥床母　胸部3刀奪命：媽媽不痛了

▲台南市歸仁發生子殺母命案，許姓男子疑不堪長期照顧79歲老母，涉嫌持刀刺殺老母傷重不治，檢察官完成相驗，胸前3刀是致命傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市歸仁區大吉一街，一名79幾歲婦人，中風長期臥病在床，56多歲許姓兒子疑不堪長期照顧壓力，13日清晨約6時10分許，以刀刺殺母親，造成胸口多處穿刺傷，送醫不治身亡，台南地檢署14日完成相驗，死者胸部3刀是致命傷，目前許嫌因自戕受傷戒護住院，需待許嫌出院才能移送檢察官複訊。

台南地檢署指出，檢察官會同法醫14日對死者進行相驗，初步相驗結果，死者胸部3處穿刺刀傷是致命傷，因犯嫌許男有持刀自戕行為，目前戒護住院中，醫院正評估是否對許嫌傷勢動手術，暫時無法移送台南地檢署進行複訊。





據了解，歸仁分局警方於12日上午6時10分獲報，在歸仁區大吉一街發生疑似56歲許姓犯嫌以利器殺害臥病在床的79歲母親案，造成許母不治身亡，歸仁分局獲報後立即成立專案小組，並於同日上午11時45分在歸仁區成功路二段一處公墓查獲許嫌，起獲兇刀帶返所詢問，惟許嫌因有持刀自戕行為，造成頸、手有受傷，警方即將他戒護送醫就治，目前戒護住院中。

初步調查警政婦幼案件管理系統及保護資訊系統，對本案均無通報史，案發後為保護其家屬，已同步幫被害人之3位女兒聲請保護令，並通報犯罪被害人保護協會等相關單位協助。

許男在殺母後曾傳簡訊給家人稱，「媽媽不痛了」，疑似是不堪長期照顧中風臥床母親的壓力，才會出手行凶，並有尋短意圖，而據死者女兒指出，媽媽因中風長期臥床行動不便，都是由其弟弟專責照顧，弟弟平日不喝酒還好，喝酒後情緒會不穩定，可能是弟弟照顧媽媽壓力太大，才會刺殺媽媽。