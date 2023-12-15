陸突襲認定台灣構成貿易壁壘　賴清德批公然介選：應循WTO機制解決

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／賴清德競選總部提供）



記者杜冠霖／台北報導

中國商務部今年4月對台展開貿易壁壘調查，本來調查期限至明年1月，今提早突襲公告，認定台灣對大陸貿易限制措施「構成貿易壁壘」，選在大選前、國民黨副主席夏立言訪中之際，時機巧合引起議論。民進黨總統後選人賴清德15日直言，台灣跟中國都是世界貿易組織會員國，有爭端都應該尋求組織機制，選前一個月特意公開是公然介入台灣選舉。

賴清德今至桃園楊梅為黨籍候選人黃世杰造勢，並接受媒體聯訪，對於中國商務部突襲宣布認定台對陸「構成貿易壁壘」，賴清德回應，台灣跟中國都是世界貿易組織會員國，有任何貿易爭端都應該尋求組織機制妥善解決，不應該在選前一個月特意公開發佈、企圖影響選情，這是公然介入台灣選舉。

賴清德認為，夏立言此時訪中也啟人疑竇，所有過程不公開不透明，這場重大選舉，國民黨應該公布夏立言此次訪中所為何來，跟哪些人見面、談了什麼都應該讓國人有知道權利。

賴清德指出，中國介選事實相當清楚，民進黨不僅面對在野黨還有共產黨在外協力，更應團結一致、贏得選舉守護國家。賴也強調，未來擔任總統，只要能夠對等尊嚴，一定會基於兩岸人民福祉，跟中國進行交流合作、維持印太和平穩定。